Alberto González seguirá liderando la defensa del Real Murcia

El Real Murcia continúa cimentando su nueva plantilla desde la defensa. La parcela en la que más efectivos acumula hasta ahora en plena remodelación con Sánchez Breis al frente de la dirección deportiva. Sus últimos dos movimientos han sido dos renovaciones, la primera la del lateral derecho Jorge Mier el pasado miércoles y la segunda la del central Alberto González.

Y es que el club ha anunciado este jueves que el defensa seguirá liderando la retaguardia la próxima temporada, sumando así su sexta campaña consecutiva como grana. Un movimiento clave a la hora de reconstruir un vestuario, puesto que el futbolista asturiano se ha consolidado como una de las piezas más importantes tanto por su rendimiento sobre el césped como por su liderazgo dentro del grupo.

Tras la retirada de Pedro León, que ahora ejerce el rol de presidente, Alberto González portará de nuevo el brazalete de capitán del Real Murcia. Un líder que predica con el ejemplo sobre el terreno de juego, puesto que a pesar de que en todos estos años parecía que se iba a disminuir su rol con los diferentes movimientos realizados en el mercado de fichajes, el asturiano siempre ha acabado partiendo de inicio y siendo uno de los pilares de la defensa debido a su regularidad sobre el terreno de juego.

Alberto González antes de un partido con el Real Murcia esta temporada. / Prensa Real Murcia

Los números reflejan la importancia que ha tenido durante estos cinco años. Y es que acumula ya 165 encuentros oficiales con la camiseta murcianista, de los cuales ha partido como titular en 162 ocasiones. Además, suma 14.599 minutos disputados, unas cifras al alcance de muy pocos futbolistas en la historia reciente de la entidad.

Su historia en el Real Murcia comenzó en el verano de 2021, consiguiendo el ascenso a Primera Federación en Alicante en mayo de 2022, donde coincidió esa temporada con Sergi Guilló, actual entrenador grana, cuando ejercía como segundo de Mario Simón. Tanto en la 2021-2022 como después en la 2022-2023, ambos compartieron el día a día. De hecho, el aval del técnico ilicitano ha sido clave para apostar por su continuidad en este nuevo ciclo que quiere iniciar el conjunto grana.

Alberto González intenta rematar un centro durante el partido de Copa ante el Betis. / PEPE VALERO

Ejemplo de compromiso

A finales del marzo, Alberto González debió pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia de rodilla derecha. Por lo que se perdió el último tramo de una temporada en la que el Real Murcia consiguió la permanencia en la penúltima jornada. No obstante, el asturiano intentó recortar los plazos por todos los medios y cuadrar su puesta a punto para estar disponible para las últimas jornadas y poder ayudar al equipo ante la falta de efectivos en esa posición. Algo que pudo conseguir al entrar en la convocatoria de los dos últimos partidos y disputar el último duelo ante el Eldense.

Noticias relacionadas

Sánchez Breis, Sergi Guilló y Pedro León, durante la presentación del nuevo entrenador del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

El 15 de julio, vuelta al trabajo

Por otro lado, el Real Murcia comunicó, a través de sus canales oficiales, que el próximo miércoles 15 de julio será cuando afronte su primer entrenamiento de la pretemporada. Por lo tanto, resta algo menos de un mes para que comience su preparación veraniega para la que los días 13 y 14 de julio se han fijado los tradicionales reconocimientos médicos a realizar a los integrantes de la plantilla murcianista.