El UCAM Murcia y Howard Sant-Roos empiezan a entenderse

Una de las incógnitas del UCAM Murcia CB para la próxima temporada está en quién será el compañero de Sander Raieste y el polivalente Will Falk en el puesto de alero. Y la misma está próxima a resolverse. Al igual que en la posición de escolta con Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, en el ‘3’ todo apunta a que se mantendrá el trío del curso pasado con la renovación de Howard Sant-Roos, quien aunque tenía un +1 en su contrato, está abierta la negociación para firmar un nuevo compromiso.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, defendido por el azulgrana Will Clyburn. / ACB Photo/JM Casares

Aunque hace ya unos meses las negociaciones para su continuidad comenzaron con frialdad, en los últimos días se han producido avances importantes. El club ha dejado claro al jugador que no se va a mover del planteamiento económico que ya tiene sobre la mesa su agente, con cantidades inferiores, y el cubano, a quien se le ha relacionado con el Hiopos Lleida aunque no existe tal interés, tiene que decidir si apuesta por la estabilidad que ha encontrado en Murcia o busca un nuevo destino con un contrato superior cuando está en la recta final de su carrera deportiva.

Sant-Roos, que tiene ya 35 años, llegó al UCAM Murcia en la campaña del subcampeonato de liga procedente del Casademont Zaragoza tras haber jugado en equipos de primer nivel continental como AEK Atenas, CSKA Moscú y Panathinaikos.

Después de un primer curso donde se convirtió en imprescindible por su versatilidad y estuvo en pista una media de 23:22 minutos, en el pasado descendió su rendimiento. Aparecieron problemas físicos que le posibilitaron disputar solo 27 encuentros de liga. Por ello, el club y Sito Alonso decidieron que en la campaña que finalizó hace dos semanas iba a ser uno de los componentes de la plantilla más dosificados. Por ello, en la FIBA Europe Cup solo disputó nueve de los dieciséis encuentros, un hecho que provocó que no solo se perdiera un encuentro del play off ante el Barça por un esguince de tobillo. En 20 minutos por encuentro promedió 7,4 puntos y un 38,6% de acierto en los triples, el mayor porcentaje de su carrera deportiva. Además, aportó 3,8 rebotes y 1,7 asistencias.

145 partidos y 995 puntos

Las estadísticas acumuladas de Howard Sant-Roos con la camiseta del UCAM Murcia le han convertido ya en un histórica de la entidad. El cubano, un especialista defensivo que puede jugar también en la posición de base, acumula ya 145 partidos entre ACB, Supercopa, Copa del Rey, Basketball Champions League y FIBA Europe Cup. En total ha estado en pista 3.170 minutos, y se encuentra a solo cinco puntos de alcanzar la barrera de los mil (995). Además, ha robado 168 balones y dado 371 asistencias.

En caso de que finalmente continúe en la plantilla, serían diez los jugadores con contrato garantizado para la próxima campaña a la espera de lo que ocurra también con David DeJulius, aunque no quiere decir que todos sigan puesto que el mercado está en plena ebullición en estos momentos.

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