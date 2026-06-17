Las respuestas obligadas de Alejandro Arribas

Hoy se vuelve a sentar Alejandro Arribas en la silla del interrogatorio. El presidente del Fútbol Club Cartagena comparece ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Municipal Cartagonova para explicar qué proyecto tiene preparado para el club en la que será su primera temporada al mando desde el inicio. Tras lanzar la campaña de abonados, que se puso en marcha este martes, el máximo mandatario albinegro debe resolver las incógnitas que rodean a la entidad. Situación financiera, impagos a futbolistas, reestructuración de presupuestos o viabilidad del club son las respuestas que debe dar el madrileño de manera obligada.

Porque la temporada 2026-27 ya ha comenzado de forma institucional. Aún no ha terminado el ejercicio anterior a efectos legales, ya que los plazos federativos o los contratos de los futbolistas contemplan la totalidad del mes de junio, pero el Cartagena ya trabaja en el próximo curso a todos los niveles. Por eso se lanzó la campaña de abonados. Con tiempo por delante para realizar todas las gestiones necesarias, el club portuario ha puesto a la venta los abonos. Ahora tiene que convencer su máximo representante de que la ciudad se una a su proyecto.

Alejandro Arribas / IVAN URQUIZAR

Debe convencer Arribas con argumentos. ¿A qué aspira el FC Cartagena? O, mejor dicho: ¿A qué puede aspirar? ¿Se trata de una época de transición en la que se prioriza la estabilidad del club o se buscan los resultados deportivos para conseguir un espaldarazo instantáneo con el regreso al fútbol profesional? Es una de las primeras cuestiones que tendrá que esclarecer el presidente para que la afición, que va a aportar su tiempo, esfuerzo y dinero, sepa a qué atenerse. Si será un equipo dominador y temido en la categoría, si se quiere crear una base para asaltar los primeros puestos a largo plazo o si esto es un ‘sálvese quien pueda’, nunca mejor dicho.

Uno de los puntos más delicados de la ‘reunión’ será la explicación de Alejandro Arribas sobre los impagos a los futbolistas. Ya ha vivido la parroquia albinegra varios episodios oscuros con este tema y no le gustaría volver a ver a su equipo en el listado de la vergüenza. ¿Cómo evitará eso el exjugador? ¿Tiene el dinero necesario para acometer los pagos? Debe aclarar Arribas a cuánto asciende la deuda con jugadores, explicar por qué se produjeron esos impagos y argumentar cómo se va a hacer frente antes de final de mes para evitar consecuencias nefastas.

Más de dos millones a Hacienda

Este tema, que le toca más de cerca al presidente por su condición de exfutbolista, es prioritario. Pero no lo es menos la deuda con la administración. El FC Cartagena debe cerca de 400.000 euros a la Seguridad Social y más de dos millones a Hacienda. Seguramente, en este punto saldrá ‘al quite’ Víctor Alonso, director general del club, para poner en conocimiento de todos en qué momento se encuentra esa deuda y si se ha avanzado en los posibles acuerdos o aplazamientos que comentó hace un tiempo. También se debe dinero a proveedores.

Todo lo que se extraiga de estas cuestiones debe soportar el peso de la viabilidad del club. Esa es la motivación principal de la comparecencia de Alejandro Arribas. El aficionado cartagenero necesita saber si su club es viable económicamente y sostenible en el tiempo. La excusa de los nuevos dirigentes, hasta ahora, ha sido la herencia de un ‘presupuesto deficitario’ que no se ajustaba a la realidad de la categoría en la que milita el equipo. Esa excusa debe convertirse ahora en soluciones que aporten seguridad a la afición albinegra.

Recortes en la masa salarial del primer equipo, reajustes en la estructura del club, acercamiento de nuevos patrocinadores -como el principal- y tejido empresarial o replanteamiento de gastos. Uno de esos gastos, muy comentado a la entrada de la nueva directiva, fue el arrendamiento de La Manga Club como ciudad deportiva del equipo por 10.000 euros al mes. Inasumible para un club de Primera RFEF. Estas cuestiones deben salir de nuevo a la luz para valorar si el club ha avanzado o sigue estancado.

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Este es el reto de un Alejandro Arribas que necesita el apoyo de la ciudad de Cartagena para sacar adelante su proyecto deportivo. Si es capaz de convencer con sus palabras y se coherente con sus hechos, el presidente tendrá un gran recorrido por delante. Si por el contrario vuelve a dejar dudas, la campaña de abonados, que pretende superar los 6.000 aficionados, podría verse afectada. La confianza en ‘la familia que se elige’ lo es todo.