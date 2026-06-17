El Real Murcia cierra la renovación de Jorge Mier

Pocas sorpresa se llevaron ayer los aficionados del Real Murcia cuando el club grana anunció el fichaje del meta Dani Jiménez. Aunque fue este lunes cuando se confirmó la llegada del portero de Lebrija, su contratación era segura desde hace ya muchos días. De hecho, los aficionados ya lo daban como nuevo integrante de la plantilla. Retransmitiéndose en los medios minuto a minuto todos los movimientos que hace Manuel Sánchez Breis -se están filtrando hasta ofrecimientos-, la siguiente confirmación será la continuidad de Jorge Mier. Desde un primer momento había insistido el club grana en mantener al lateral, uno de los más destacados el curso pasado, y después de varias semanas de negociaciones las partes han llegado a un acuerdo. Fue este lunes cuando todo acabó sellado a falta de confirmación oficial.

Asegurado un Mier en la plantilla, el Real Murcia espera poder sumar en los próximos días a otro. Y es que también son conocidas por todos las negociaciones para firmar a Javi Mier, hermano de Jorge y que acaba contrato con el Huesca. Pese a tener una oferta para continuar en el Alcoraz, los días han ido pasando sin respuesta, por lo que todo parece indicar que va a acabar jugando en Nueva Condomina.

La mano de Guilló

En los últimos movimientos del mercado se está notando ya la mano de Sergi Guilló. Y es que tanto el meta Dani Jiménez como el centrocampista Javi Mier han sido recomendados por el técnico murcianista, que los tuvo a sus órdenes el pasado curso en el Huesca.

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Otra operación que en la que también ha dicho mucho el ilicitano es en la renovación de Alberto González. Cuando acabó la liga todo parecía indicar que el central asturiano no seguiría en el club, sin embargo, la confirmación de Guilló le abrió la puerta a seguir al zaguero, y todo está encarrilado para que finalmente se cierre el acuerdo.