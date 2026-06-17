El Mercantil acepta el concurso del Real Murcia y mantiene a Felipe Moreno al mando

Ni 24 horas ha tardado el Mercantil en pronunciarse sobre la petición de concurso necesario del Real Murcia. Y como se esperaba no ha habido sorpresa. Como si todo estuviera ya perfilado desde hace unos días -los granas llevaban tanteando a la jueza desde hace una semana-, no ha hecho falta ni reflexión. El Mercantil autoriza al Real Murcia allanarse a la petición de concurso necesario del Málaga, pero concede a los granas ciertos privilegios de cara al proceso concursal. Como se pretendía desde Nueva Condomina, Felipe Moreno se salva de la quema y podrá mantenerse al frente de la gestión, según la información a la que ha tenido acceso este diario.

Un concurso necesario va acompañado de la suspensión de las funciones del administrador, quedando todo en manos de un administrador concursal. Pero la ley se abre a una excepción, y por ella ha optado María Dolores de las Heras, que se convierte una vez más en el ángel de la guarda de los granas.

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El Mercantil ha aceptado atender la petición del Real Murcia. Aunque los granas se allanaban al concurso necesario, pedían a la jueza que permitiera al consejo de administración mantener sus facultades, pudiendo Felipe Moreno seguir al frente de la gestión supervisado por un administrador concursal. Pese al escrito de oposición del Málaga, la jueza ha atendido la petición grana y el Real Murcia irá a concurso pero con Felipe Moreno al frente.