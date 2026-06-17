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María Martínez y Daniel Perán, campeones en Aljucer

La octava edición de la prueba de la pedanía murciana congrega a más de setecientos participantes en la prueba competitiva

Las imágenes de la carrera noctura de Aljucer 2026

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Las imágenes de la carrera noctura de Aljucer 2026 / Israel Sánchez

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Dioni García

Dioni García

Por octava edición, la pedanía murciana de Aljucer celebró su Carrera Nocturna Aljucereña, incluida en el circuito CorrePorMurcia y que volvió a contar con una alta participación. Sobre una distancia de seis kilómetros, más de setecientos corredores entraron en meta, volviendo a superar esta cita ya consolidada las inscripciones.

La cita contó con un alto nivel de atletas y muestra de ello es que los campeones absolutos fueron Daniel Perán Alcaraz, lorquino que este año ha sido campeón regional de maratón, y la murciana María Martínez Alburquerque, ganadora de las dos últimas ediciones de la Carrera de la Mujer y que cuenta con un extenso palmarés. El ganador masculino, con un registro de 18:53, superó a Esteban Meseguer (19:03) y Fran Pérez Méndez (19:10), quienes completaron el podio; mientras que en mujeres, Martínez se impuso con 21:18, siendo la segunda plaza para Malú Ortín (22:33), y la tercera para la boxeadora profesional de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero (23:34).

Por categorías los mejores fueron Beatriz García y José González (M35), Mari Carmen Romero y Agustín Pascual de Riquelme (M40), Ana Isabel Fernández y José Manuel Fernández (M45), Raquel Muñoz Gil y Pedro Serna López (M50), Mari Carmen Villaescusa y Miguel Ángel Corbalán (M55), Rosa Vicente Palazón y Willy Gallegos (M60), Luis María Sánchez y Lázaro Martínez Moreno (M65), Gaspar Campello (M70), Alba Nicolás y Rubén Bokegaard (sub-23), y María Martínez y Daniel Perán.

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De igual modo, también se llegó a cabo una marcha senderista no competitiva que tuvo una gran acogida.

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