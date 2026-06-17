El fútbol y el fútbol sala regional brillan en la XVIII Gala Pasión Deportiva de Trecera.com

Los acordes eléctricos del "Thunderstruck" de AC/DC marcaron el enérgico punto de partida de una noche memorable: la XVIII edición de los Premios Pasión Deportiva, organizados por la web de referencia Trecera.com en estrecha colaboración con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM). El evento se convirtió, un año más, en el epicentro y la gran fiesta del deporte territorial, reuniendo a clubes, futbolistas, técnicos, directivos y aficionados.

Monje Carrillo ensalza la salud del deporte murciano

Uno de los momentos cumbres del inicio de la velada llegó con el discurso de José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM. El máximo dirigente federativo no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor la tremenda relevancia de estos galardones, que ya acumulan 18 años de trayectoria ininterrumpida. Monje Carrillo destacó la salud de nuestro fútbol y fútbol sala, aplaudiendo la labor de Trecera.com como un escaparate vital para dar visibilidad al trabajo diario, humilde y sacrificado de las categorías regionales poniendo énfasis en que en esta edición se repartieron 54 galardones. Además, quiso hacer un llamamiento para que se rebaje la tensión tanto en el mundo del fútbol como del fútbol sala que esta temporada ha provocado que tuviera que intervenir la policía como la guardia civil más veces de lo deseado.

El 40x20 abrió el fuego: El PR7 Murcia, un año de oro

Fiel a una estructura dinámica, la gala dividió el protagonismo de la temporada otorgando el primer turno de la noche al fútbol sala, para dar paso posteriormente a todo lo acontecido sobre el césped.

En la terna del fútbol sala, el gran triunfador de la noche con letras de molde fue el PR7 Murcia FS. El club capitalino acaparó los focos al llevarse un espectacular botín de premios tras su durísimo play off: Se coronaron como Campeones de Tercera División Elian Oliva fue galardonado como el Mejor Entrenador y Paulo, el hijo del histórico Paulo Roberto que recibió el premio de campeón, se alzó con el premio a Mejor Pívot.

También destacó en el panorama del futsal el CD Campos, firmando un triplete de nivel al consagrarse como el Equipo Revelación de la temporada y certificar a Esteban como el Mejor Ala y Púas, como Mejor cierre.

Mención individual obligatoria para Alejandro Rodríguez, del Cieza, quien devoró las estadísticas firmando un doblete dorado como Jugador Ideal, al aparecer seis veces en el quinteto de la jornada, y Máximo Goleador gracias a una estratosférica cifra de 48 goles.

El Cieza, dominador en Tercera RFEF

Con el cambio de tercio llegó el momento del fútbol, donde los nombres propios se multiplicaron, dejando constancia de que los proyectos colectivos sólidos tienen recompensa en la gala de Trecera.com.

En la máxima categoría regional, la Tercera División, el CD Cieza demostró por qué era su año. Los esparteros dominaron los galardones principales al cosechar el título de Campeón de Liga, el premio Fair Play (ambos recogidos por su director deportivo, Tote), el filial se llevó el suyo por el ascenso, Antonio Gallego fue el guardameta menos goleado y el reconocimiento a Ranko Despotovic como Mejor Entrenador. El técnico serbio, de broma, dijo una de las frases de la noche: “Es el segundo premio que recibo y de nuevo, al recibirlo, me he quedado sin trabajo. No me deis más premios”.

En el resto de categorías federativas, varios clubes consiguieron sobresalir duplicando y triplicando recompensas en sus vitrinas gracias a su gran rendimiento colectivo. Fue el caso de la EF Alhama en Preferente, que se marchó a casa con el orgullo de ver respaldada su gran temporada por los aficionados y el entorno del fútbol regional. Los alhameños celebraron por todo lo alto el doble reconocimiento a Anderson Lora, elegido tanto Jugador Ideal de la categoría como Mejor Delantero con un inapelable 56.2% de los votos, a lo que se sumó el galardón de Mateo Abeijón como Mejor Entrenador.

Miembros del Alhama, con sus premios / L.O.

Por su parte, el Bullas Deportivo vio refrendado su espectacular año de ascensos consecutivos con un respaldo masivo en las votaciones de la gala. El club del noroeste se llevó el premio al Equipo Revelación de la temporada con un rotundo y aplastante 71.2% de los votos, una felicidad que terminó de completarse sobre el escenario al entregarse el premio Zamora a su guardameta, Álvaro Alarte, por sus grandes registros bajo los palos.

El Real Murcia CF también dejó su sello de identidad por partida doble en esta decimoctava edición gracias al empuje de sus diferentes secciones. El club grana festejó el doble éxito en categoría femenina con los ascensos en Tercera RFEF y Preferente, al mismo tiempo que celebraba el brillo individual en categoría masculina de la perla de su filial, Alejandro Meca, quien se coronó en el Imperial como Máximo Goleador de Tercera División y Mejor Extremo de la categoría. Al recibir el premio se mostró confiado e ilusionado con el posible ascenso del equipo este sábado en Navarra.

Mención Especial a Martínez Flores

El momento más emotivo y respetado de la gala estuvo reservado para la Mención Especial, otorgada al árbitro internacional de fútbol sala Alejandro Martínez Flores. Tras la proyección de un vídeo elaborado por la RFEF, el auditorio rompió en aplausos para homenajear una trayectoria impecable de más de tres décadas.

Martínez Flores, mención especial de esta temporada / L.O.

Trecera.com rindió tributo a su figura, coincidiendo con la más que probable retirada de las pistas, recordando hitos que ya son historia del deporte murciano y nacional, como la dirección de la final del Mundo de Uzbekistán 2024 y su nombramiento como Mejor Árbitro de Fútbol Sala del Mundo en ese mismo año. Un premio a la integridad, la discreción y la excelencia de un referente absoluto. El colegiado hizo balace de su carrera y se mostró agradecido por el galardón y por el cariño del mundo del fútbol y fútbol sala regional.

Broche de oro

El broche de oro a la noche lo puso Noelia, presidenta de Trecera.com. En su ya habitual y esperado discurso de clausura, se centró en la pasión por el fútbol y en todo lo que nos une.

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Los premiados de la XVIII edición de Pasión Deportiva / L.O.

Nuevamente bajo los acordes de AC/DC, la gala se despidió con la tradicional y multitudinaria foto de familia de todos los premiados; una instantánea que inmortaliza el talento y el esfuerzo del fútbol y del fútbol sala de la Región de Murcia.