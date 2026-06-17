El concurso abre otro frente: la ciudad deportiva del Real Murcia queda en duda

La entrada en concurso de acreedores del Real Murcia cada vez está más cerca. Ayer se concretó un nuevo capítulo. No pedirá el club grana el concurso voluntario, porque estaba claro que tenía todas las de perder. En un escrito al juzgado, la entidad comandada por Felipe Moreno confirmaba que se allanaba a la petición de concurso necesario solicitada por el Málaga. Pero lo hace pidiendo una excepción a la jueza, y todo para salvar que Felipe Moreno pierda sus poderes como máximo accionista y consejero delegado. Defendiendo la buena gestión del cordobés, presumiendo de que esta temporada se han ingresado hasta 8 millones de euros, Higinio Pérez, abogado del club, pide al Mercantil que declare el concurso necesario, pero que deje a Felipe Moreno seguir al frente con la supervisión de un administrador concursal.

Será María Dolores de las Heras la que tenga que estudiar ahora el documento aportado por el Real Murcia y texto de oposición que con toda seguridad enviarán Málaga y Mallorca, y a partir de ahí decidir si declara el concurso apartando a Felipe Moreno o si concede al cordobés el privilegio de mantener el control. En su decisión, la magistrada deberá señalar los riesgos que pretende evitar con su decisión así como las ventajas que se quieren obtener.

Con este movimiento puede salvar el Real Murcia la cabeza de Felipe Moreno, pero lo que tiene difícil de salvar es el proyecto de ciudad deportiva en el que se estaba trabajando y que está pendiente de que el Ayuntamiento concluya el convenio para el desarrollo de una instalación que se construirá en suelo público.

Fue en mayo de 2024 cuando se presentó el proyecto en un acto por todo lo alto. Dos años después poco se ha avanzado. Se ha aprobado la expropiación del terreno, pero el inicio de las obras está bastante lejos, ya que el Ayuntamiento sigue con la tramitación del proyecto.

Esa lentitud burocrática de la que tanto se ha quejado Felipe Moreno va a ser ahora una anécdota, y es que la entrada del Real Murcia en concurso de acreedores pone en jaque todo el proyecto. Y todo porque la ley limita y mucho los contratos de las administraciones públicas con empresas concursadas. Solo se salvarían los granas si el Ayuntamiento aprobase el convenio antes de que se declare el concurso, lo que, salvo milagro, es imposible.

El propio Real Murcia da por hecho que el proyecto de la ciudad deportiva quedará complemente aparcado tras la entrada en concurso de acreedores, como reconoce en el escrito que aportó ayer al Mercantil.

Se allana, pero solo un poco

Llama la atención que en ese escrito de Higinio Pérez en el que comunica al juzgado que el Real Murcia se allana al concurso necesario pedido por el Málaga, el abogado del club grana aproveche para pedir a María Dolores de las Heras todo tipo de concesiones. Una lista de concesiones tan larga que en vez del perdedor del caso parece el ganador.

Allanándose, pero solo un poco, pone a prueba la paciencia del Mercantil pidiendo que el experto reestructurador (Pedro Marín) dirija el concurso; que se mantenga en sus funciones a todo el consejo de administración, con Felipe Moreno al frente; o que no se le reconozcan al Málaga los privilegios que le concede la ley por instar al concurso necesario. Pero es que Higinio Pérez, en el escrito de allanamiento, incluso mete el proyecto de la ciudad deportiva.

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El letrado del Real Murcia llega a pedir a María Dolores de las Heras que no tenga en cuenta lo que dice la ley o que haga una excepción -se prohíbe a las administraciones públicas contratar con empresas concursadas- y permita a los granas avanzar con los acuerdos con el Ayuntamiento para la tramitación de la instalación si se firma un convenio.