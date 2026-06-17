Los clubes de Segunda RFEF de la Región apuestan por el grupo levantino

El próximo 24 de junio es una fecha marcada en rojo en el calendario de los despachos del fútbol modesto español. Ese día, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) votará de forma oficial la composición de los grupos de la Segunda Federación para la temporada 2026-2027.

Tras un curso 2025-2026 extenuante, los clubes de la Región de Murcia han decidido unirse bajo un mismo frente común. Existe un deseo conjunto y compartido por prácticamente la totalidad de los representantes autonómicos de ir de la mano de los equipos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, dando forma al ansiado 'grupo levantino'.

La única excepción en esta postura unitaria la protagoniza La Unión Atlético, cuyos directivos han optado por mantenerse al margen al entender que la justicia les dará la razón en sus litigios y podrán trasladar su franquicia a Málaga antes de que ruede el balón en la nueva temporada.

El factor económico y el desgaste de los viajes, las prioridades

El trasfondo de esta petición no es solo deportivo, sino de pura supervivencia institucional. La campaña anterior obligó a los conjuntos murcianos a afrontar desplazamientos larguísimos y muy costosos hacia tierras extremeñas y andaluzas (con visitas a Huelva, Jerez o Melilla). Más allá de la indudable dificultad competitiva de medirse a históricos del fútbol nacional como el Recreativo de Huelva o el Xerez, la realidad financiera se ha impuesto como la absoluta prioridad de los presidentes para este próximo curso.

Estar encuadrados en el grupo III con la Comunidad Valenciana (donde destaca la fuerte presencia de equipos de la provincia de Alicante) y las Islas Baleares (facilitado por las cómodas conexiones aéreas y vuelos directos desde el Aeropuerto de Alicante-Elche) supondría un alivio inmediato para las arcas de los clubes.

David Navarro 'Peki', director general del Lorca Deportiva y portavoz encargado de representar los intereses de todos los equipos de la Región de Murcia en las reuniones de la RFEF, se muestra tajante y optimista respecto al trabajo que se está realizando entre bastidores: "Estamos haciendo fuerza para conseguirlo", afirma de manera contundente 'Peki'. "El documento lo mandamos oficialmente el pasado martes".

Peki lleva muchos años en el mundo del fútbol y tiene claro que desde hace varias temporadas no se está siendo justo con los clubes de la Región: “Año tras año estamos siendo perjudicados en la composición de los grupos y nunca nos quejamos”.

Peki, director general del Lorca Deportiva / Prensa Lorca Deportiva

El director general lorquino confía plenamente en la viabilidad de la propuesta: "Estamos convencidos porque viendo el mapa es el más lógico con tantos equipos tan cerca. Si miras el mapa ahora el equipo más cercano para nosotros sería el Linares". Además, pone cifras reales sobre la mesa para justificar el movimiento: "El ahorro sería de unos 50.000 euros, ya que los viajes a Baleares están subvencionados y en el grupo IV en la mayoría de encuentros no puedes viajar en el día", una cantidad que representa fácilmente un 10% del presupuesto, vital para clubes de esta categoría. “La gente piensa que es solo pernoctar, pero si un equipo juega domingo por la mañana, la comida del sábado ya es también en ruta, tras haber entrenado y ese ya el primer gasto extra. Cada dos semanas eso es mucho dinero”, asevera. “Solo pedimos que por una vez se nos tenga en cuenta, ya que no ocurre ninguna temporada”

Las matemáticas cuadran para el Grupo III

A diferencia de otros años, las matemáticas y la geografía están esta vez del lado de los intereses murcianos. Las cuentas para estructurar un grupo de 18 equipos salen de forma natural si se atiende a los clubes ya confirmados y a los que se pueden sumar este mismo fin de semana.

Actualmente hay 15 equipos fijos sobre el tablero (seis murcianos, seis valencianos y tres baleares). La carambola perfecta podría darse este fin de semana con las finales de los Play off de ascenso, donde se la juegan el Real Murcia Imperial, La Nucía y la Penya Deportiva. Si estos tres conjuntos logran promocionar, el grupo de 18 quedaría automáticamente cerrado de forma perfecta y simétrica.

En caso de que el fin de semana deje alguna vacante, las directivas murcianas manejan alternativas geográficas muy viables que la RFEF vería con buenos ojos. El posible ascenso del Atlético Albacete o la inclusión de escuadras como el Puertollano o el Conquense servirían para encajar los bolillos necesarios para completar el grupo sin romper la lógica territorial, ya que ellos dispondrían de viajes no excesivamente largos.

Sobre si el grupo andaluz se quedaría cojo, Peki lo tiene claro: “Con los equipos de Extremadura, los restantes de Castilla-La Mancha o incluso con los canarios quedaría un grupo también lógico para ellos”, finaliza.

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El optimismo impera en las directivas de la Región de Murcia, que confían en que el próximo 24 de junio prime el sentido común y la viabilidad económica en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se les tenga en cuenta.