El CD Cieza confía en la veteranía de José Miguel Campos para su debut en Segunda RFEF

Lo que era un rumor en el mundo del fútbol regional ya se ha materializado. José Miguel Campos, que las dos últimas campañas ha estado en La Unión Atlético, será el entrenador del CD Cieza, recién ascendido a Segunda RFEF.

José Manuel Lucas ‘Tote’, director general del club, en una rueda de prensa junto al nuevo director deportivo, Florian, desgranó los pormenores de lo que será esa nueva y soñada etapa en el club espartero en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Tote, director general del CD Cieza / José Bermúdez

Según Tote, la campaña de abonados ha empezado a un buen ritmo y ya son más de 200 los nuevos socios en un arranque en el que, según sus propias palabras, «con los nuevos precios, el abonado que acuda cada semana a ver al primer equipo y al filial, el encuentro le saldrá por poco más de cuatro euros». Con un presupuesto que rondará el millón de euros, el club aspira a tener sobre los 1.000 abonados, lo que supondrá algo más de la sexta parte del presupuesto.

Han sido muchas las bajas con respecto a esta pasada campaña: «Desde que terminó la liga, se ha estado hablando con todos los jugadores y explicándoles la situación. Han sido los momentos más difíciles porque el fútbol no deja de ser un deporte pasional, y las emociones vividas durante este pasado año han hecho difícil para nosotros estas decisiones».

Florian, director deportivo del CD Cieza / José Bermúdez

Para dirigir la plantilla el club ha apostado por un técnico como José Miguel Campos que conoce perfectamente la categoría. «Antonio Díaz (presidente) se puso en contacto conmigo hace dos años para venir a entrenar al Cieza, localidad que conozco bien, y le dije que cuando estuvieran en Segunda RFEF hablaríamos. En cuanto me llamó hace unos días, tenía claro que vendría a Cieza y no lo dudé ni un segundo».

En palabras del nuevo técnico, «hay que tener en cuenta el salto de categoría, es algo diferente a lo que se está acostumbrado en Cieza, de ritmo, de rivales, de presupuestos, incluso de ciudades deportivas. Vendrán equipos que hasta hace poco militaron en Primera División y hay que ser coherentes, siempre con respeto y humildad, intentando hacer un proyecto grande, pero pensar que esta temporada será fácil, es un error».

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José Miguel Campos, entrenador del CD Cieza / José Bermúdez

La fecha marcada en rojo es el 24 de junio, día en el que se conocerán los grupos, para después, el 30 del mismo mes desvelarse los calendarios. Será a mediados de julio cuando arranque oficialmente la pretemporada del CD Cieza, que disputará varios partidos amistosos, aunque de momento solo está fijado uno en La Arboleja contra el Valencia Mestalla el 8 de agosto.