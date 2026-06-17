Baloncesto
Carlos Toledo, primer fichaje para Segunda FEB del CB Cartagena
El jugador de San Javier volverá a jugar a las órdenes de Roberto Blanco, con quien coincidió en su etapa en Cáceres
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El sanjaviereño Carlos Toledo, exjugador del UCAM Murcia, Balneario de Archena y Ciudad de Molina, entre otros equipos, se ha convertido en el primer fichaje del CB Cartagena para la próxima temporada, en la que militará en Segunda FEB. La continuidad en el banquillo del extremeño Roberto Blanco, con quien coincidió en Cáceres varias temporadas, ha sido clave para la llegada del ala pívot de 31 años y 2,00 metros de estatura a un proyecto que tendrá como objetivo lograr el retorno a Primera FEB.
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