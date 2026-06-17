Fútbol
Arribas asegura que la semana próxima pagará las deudas y que continuará De Blasis
El presidente del FC Cartagena ofrece una rueda de prensa donde ha avanzado que el argentino continuará en el equipo
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La esperada rueda de prensa de Alejandro Arribas, presidente del FC Cartagena, ha dejado ya dos noticias. La primera es que la semana próxima pagará la deuda del club contraída con los jugadores de la pasada temporada para poder continuar en Primera RFEF. Y la segunda es que ha hablado personalmente con el argentino Pablo de Blasis, quien le ha garantizado que en cuanto quede resuelto ese asunto, firmará su renovación por una temporada más. Por tanto, el proyecto 2026-2027 del conjunto albinegro empieza a tomar forma.
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