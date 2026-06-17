El Algar Surmenor renuncia a Superliga 2 y volverá a categoría autonómica tras una década en la élite

El Algar Surmenor, histórico club de voleibol de la diputación de Cartagena, se ha visto obligado a renunciar a jugar la próxima temporada en Superliga 2, segundo categoría femenina nacional, "por un problema recurrente y esta vez insalvable: la dificultad para generar ingresos estables para sostener el proyecto", según el comunicado de prensa de la entidad.

"No hubo milagro para el Algar Surmenor. El equipo cartagenero no estará la próxima temporada en Superliga 2, la categoría de plata del voleibol español, en la que han competido en las últimas cinco temporadas de forma excelente, con clasificaciones para la Copa Princesa y Fase de Ascenso incluidas", dice la nota, en la que añade la junta directiva que preside Laura Angosto que "hemos trabajado para buscar soluciones y tener una base económica sobre la que construir la temporada que viene, pero lamentablemente no hemos encontrado ese apoyo".

En la temporada recién finalizada, el Algar Surmenor certificó la permanencia en Superliga 2 antes de la conclusión de la misma con un tramo final de liga donde llegaron buenso resultados. "No solo ha sido esta temporada. El Algar Surmenor encadenaba una década brillando en la élite del voleibol nacional: ocho campañas en la segunda categoría y dos en Liga Iberdrola, la máxima división. Y otras muchas compitiendo en Liga Nacional. Todo un gigante y un referente nacional", explica el club.

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El primer equipo pasará ahora a competir en categoría autonómica con el firme de iniciar una reconstrucción basándose en la apuesta por la cantera. "El primer equipo competirá la próxima campaña en categoría autonómica. Desde ahí trabajará para crear nuevas alianzas con patrocinadores y generar un proyecto sólido y sostenible que le permita volver a competir en categorías nacionales. Un hasta luego en el que el club pondrá todo su empeño", termina diciendo el club de El Algar.