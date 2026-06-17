Fútbol
El Águilas FC confirma la continuidad de Yasser y Adri Pérez: así está la plantilla
Ambos futbolistas ya tenía contrato con la entidad después del ascenso a Primera RFEF
Continúa el Águilas FC con la ronda de confirmaciones de jugadores que volverán a estar en el Centenario El Rubial la próxima temporada, futboslitas que ya tenían contrato, pero su aportación al ascenso a Primera RFEF no ha pasado desapercibida para otros clubes, por lo que había debía ratificarse la continuidad de los centrocampistas Yasser y Adri Pérez, que llegaron en el mercado de invierno y fueron fundamentales en el tramo final de la temporada. El valenciano Adri Pérez ha destacado por su polivalencia en la medular y en el centro de la zaga cuando por las lesiones de sus compañeros lo posicionaba en esa demarcación Adrián Hernández; y Yasser, un centrocampista que ha enamorado a la afición costera, sobre todo y que quedará para el recuerdo el gol que marcó en la prórroga de la final ante el Poblense en Sa Pobla.
Adrí Pérez llegó al Águilas FC procedente del Torrent, donde jugó 76 partidos oficiales en dos temporadas y media. Antes estuvo en el Yugo Socuéllamos y en una larga lista de equipos del fútbol valenciano como Eldense, Ilicitano, Olimpic de Xátiva y Buñol.
El almeriense Yasser, quien también llegó en enero al Águilas FC, en su caso procedente del Real Avilés, estuvo anteriormente en las filas del Polideportivo Almería en la extinta Segunda B. Jugó en el Lleida, después en el UCAM Murcia y el Atlético Sanluqueño, que le reclutó para su proyecto en Primera Federación y donde disputó 34 partidos.
Yaser y Adri Pérez se unen a Chris Martínez y Mario Abenza en una lista de diez o doce jugadores que Pedro Reverte y Adrián Hernñandez quieren que continúen la próxima campaña, entre ellos otros que tiene contrato como Javi Castedo y Héctor Martínez, que se anunciará su continuidad en las próximas horas, así como las de Javi Pedrosa y Johan Terranova.
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