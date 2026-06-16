Sito Alonso y el UCAM Murcia, el banquillo más estable de la ACB

El último verano que el UCAM Murcia CB tuvo que buscar a un entrenador fue en 2018. Desde entonces, los cimientos de su proyecto deportivo residen en el banquillo. Yes que atrás quedaron las temporadas en las que el club universitario debía edificar prácticamente desde cero. Los meses en los que algunos de los pasos a dar desde los despachos, especialmente en la planificación deportiva, debían mantenerse en pausa hasta la llegada de un nuevo técnico. Esto es algo que no ocurre en el Palacio desde hace ocho años, y todo apunta a que seguirá ocurriendo durante alguno más.

Porque el binomio que forman tanto el club como Sito Alonso convertirá la próxima temporada al UCAM Murcia en el banquillo más estable de toda la ACB. Con la anunciada marcha de Txus Vidorreta este lunes de La Laguna Tenerife, después de diez temporadas al frente del equipo en dos etapas distintas -una primera de dos años y otra, la actual hasta ahora, de ocho campañas consecutivas- el técnico universitario tomará el relevo como el entrenador con más tiempo al frente de un mismo club en la máxima competición.

Desde su llegada en enero de 2019, Sito Alonso ha liderado al cuadro murciano durante siete temporadas completas. Ocho en total con su llegada en esa 2018-2019, en la que se consiguió la permanencia en la ACB. "Un primer año de éxito, porque para mí nadie ha superado el éxito que supone esa salvación, ni el subcampeonato, ni los récords ni nada como aquel primer año. Que la gente no lo olvide. Estábamos más cerca de la LEB que lejos", afirmó el entrenador madrileño recientemente en una entrevista a este diario.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcai, celebrando junto a Dylan Ennis una victoria en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Desde entonces, Sito Alonso, que tiene contrato hasta 2028, se ha convertido en el técnico con más éxito en el UCAM Murcia. Ya no solo por la estabilidad dotada a su banquillo, algo impensable hace apenas unos años, contradiciendo incluso a los cuarenta años de historia de la entidad, sino también por sus números. Y es que el madrileño, con 258 partidos, sigue engordando esta cifra como técnico con más encuentros en la ACB a los mandos del UCAM Murcia. Un récord que ya superó allá por 2023.

En total son 131 victorias y 127 derrotas el balance de Sito Alonso en Murcia, con un porcentaje de triunfos del 50,8%. Un camino en el que el club murciano ha conseguido el billete para la Copa del Rey de la ACB hasta entres ocasiones (2022,2024 y 2026), algo que nunca había logrado por méritos deportivos, junto a dos participaciones para las eliminatorias por el título. La primera en la 2023-2024, donde alcanzó las finales ante el Real Madrid, y la segunda este mismo año, tras firmar una temporada histórica con un balance de 25 triunfos y nueve derrotas alcanzando la cuarta posición. En el play off cayó eliminado en cuartos de final ante el Barça, que ahora disputará la final de la ACB ante el Valencia Basket.

Sito Alonso, del UCAM Murcia, durante un partido en la temporada recién finalizada. / ACB Photo/Pol Huertas

Ponsarnau y Miret, los siguientes en la lista

Con las despedidas de Txus Vidorreta de La Laguna Tenerife o de Ibon Navarro del Unicaja Málaga, otros dos de los técnicos con más temporadas al frente de un mismo club. Jaume Ponsarnau (Bilbao Basket) con cuatro y Daniel Miret (Joventut) con tres, son los técnicos que aparecen por detrás de Sito Alonso en esta estadísticas. Pedro Martínez (Valencia Basket), Moncho Fernández (Básquet Girona), Luis Casimiro (Breogán), Diego Ocampo (Manresa) o Gerard Encuentra (Hiopos Lleida) aparecen con dos. Atrás han quedado los once años de Pablo Laso, al frente del Real Madrid, o los nueve de Xavi Pascual en el Barça, que tras su regreso este curso, no continuará la temporada que viene.

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Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, durante la entrevista con La Opinión. / Juan Carlos Caval

Hasta seis equipos cambiaron de técnico

De hecho, el conjunto azulgrana es uno de los seis clubes de la ACB que esta temporada han cambiado en una ocasión, al menos, a su técnico. O lo que es lo mismo, el 33% de equipos de la Liga Endesa, uno de cada tres, cambió de entrenador el pasado año. Son los casos de Casademont Zaragoza, Covirán Granada, Recoletas San Pablo Burgos, Morabanc Andorra o un Dreamland Gran Canaria que acabó descendiendo en la última jornada a Primera FEB. Por su parte, el Obraodiro y el Leyma Coruña, los dos equipos que lograron el ascenso a la máxima competición, firmaron el pasado año a sus respectivos entrenadores Diego Epifanio y Carles Marco, respectivamente.