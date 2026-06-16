El murciano Mario Abenza seguirá en el Águilas en Primera RFEF

El murciano Mario Abenza seguirá en Primera RFEF con el Águilas FC. Hace ya tres campañas que llegó al club tras salir del UCAM Murcia y continuará una más llevando el brazalete de capitán como ha hizo el pasado ejercicio, en donde encajó muy bien con el rol.

Mario Abenza tenía contrato por una campaña más, pero el club no había confirmado hasta la fecha si seguiría vistiendo la camiseta blanquiazul. Pero la buena sintonía entre las dos partes y el deseo del entrenador, Adrián Hernández, por seguir contando con los servicios del mediocentro de Murcia, han hecho posible su continuidad.

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Mario Abenza alcanzó la cifra de 100 partidos con el equipo costero en el partido de ida del play off ante el Poblense, que se disputó en el Centenario El Rubial. Aunque su bagaje goleador no es de los más destacado, solo tres goles, sí ha sido esta temporada uno de los jugadores importantes para Adrián Hernández, llegando a formar una dupla casi intocable con Yasser en la medular, pareja que, con la continuidad de este último que se puede confirmar próximamente, se volvería a repetir en Primera Federación.