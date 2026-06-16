Fútbol
El murciano Mario Abenza seguirá en el Águilas en Primera RFEF
El mediocentro continuará por cuarta temporada en el club aguileño
El murciano Mario Abenza seguirá en Primera RFEF con el Águilas FC. Hace ya tres campañas que llegó al club tras salir del UCAM Murcia y continuará una más llevando el brazalete de capitán como ha hizo el pasado ejercicio, en donde encajó muy bien con el rol.
Mario Abenza tenía contrato por una campaña más, pero el club no había confirmado hasta la fecha si seguiría vistiendo la camiseta blanquiazul. Pero la buena sintonía entre las dos partes y el deseo del entrenador, Adrián Hernández, por seguir contando con los servicios del mediocentro de Murcia, han hecho posible su continuidad.
Mario Abenza alcanzó la cifra de 100 partidos con el equipo costero en el partido de ida del play off ante el Poblense, que se disputó en el Centenario El Rubial. Aunque su bagaje goleador no es de los más destacado, solo tres goles, sí ha sido esta temporada uno de los jugadores importantes para Adrián Hernández, llegando a formar una dupla casi intocable con Yasser en la medular, pareja que, con la continuidad de este último que se puede confirmar próximamente, se volvería a repetir en Primera Federación.
- Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- Un incendio que genera una enorme columna de humo negro obliga a desalojar a los trabajadores de una chatarrería en Murcia
- La ampliación de la zona azul en Murcia levanta asperezas en El Infante: Los vecinos recogen casi 1.000 firmas
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- El ferrocarril en la Región de Murcia
- Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo
- Agustín Ramos: 'Cómo pretende Felipe Moreno convencer a los acreedores si nos ha intentado estafar con una quita del 95%