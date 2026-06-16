Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía SeguraObras Ronda SurÚltimos jesuitas MurciaSpray ilegal VoxPortero Real MurciaSubmarino S83
instagramlinkedin

Fútbol

El murciano Mario Abenza seguirá en el Águilas en Primera RFEF

El mediocentro continuará por cuarta temporada en el club aguileño

Mario Abenza, dirigiéndose a los aficionados en la recepción del Ayuntamiento por el ascenso del Águilas a Primera RFEF

Mario Abenza, dirigiéndose a los aficionados en la recepción del Ayuntamiento por el ascenso del Águilas a Primera RFEF / Jaime Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Zaragoza

Jaime Zaragoza

El murciano Mario Abenza seguirá en Primera RFEF con el Águilas FC. Hace ya tres campañas que llegó al club tras salir del UCAM Murcia y continuará una más llevando el brazalete de capitán como ha hizo el pasado ejercicio, en donde encajó muy bien con el rol.

Mario Abenza tenía contrato por una campaña más, pero el club no había confirmado hasta la fecha si seguiría vistiendo la camiseta blanquiazul. Pero la buena sintonía entre las dos partes y el deseo del entrenador, Adrián Hernández, por seguir contando con los servicios del mediocentro de Murcia, han hecho posible su continuidad.

Noticias relacionadas

Mario Abenza alcanzó la cifra de 100 partidos con el equipo costero en el partido de ida del play off ante el Poblense, que se disputó en el Centenario El Rubial. Aunque su bagaje goleador no es de los más destacado, solo tres goles, sí ha sido esta temporada uno de los jugadores importantes para Adrián Hernández, llegando a formar una dupla casi intocable con Yasser en la medular, pareja que, con la continuidad de este último que se puede confirmar próximamente, se volvería a repetir en Primera Federación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
  2. Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
  3. Un incendio que genera una enorme columna de humo negro obliga a desalojar a los trabajadores de una chatarrería en Murcia
  4. La ampliación de la zona azul en Murcia levanta asperezas en El Infante: Los vecinos recogen casi 1.000 firmas
  5. Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
  6. El ferrocarril en la Región de Murcia
  7. Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo
  8. Agustín Ramos: 'Cómo pretende Felipe Moreno convencer a los acreedores si nos ha intentado estafar con una quita del 95%

El Ayuntamiento de Cartagena expedienta al hotel Cavanna de La Manga tras la caída del balcón y ordena el cierre de varias habitaciones

El Ayuntamiento de Cartagena expedienta al hotel Cavanna de La Manga tras la caída del balcón y ordena el cierre de varias habitaciones

El murciano Mario Abenza seguirá en el Águilas en Primera RFEF

El murciano Mario Abenza seguirá en el Águilas en Primera RFEF

Las motos de agua concentran ya el 34% de las sanciones marítimas en la Región de Murcia

Las motos de agua concentran ya el 34% de las sanciones marítimas en la Región de Murcia

Antelo y Martínez exigen una partida de tres millones para la reconstrucción de la Catedral de Cartagena

Antelo y Martínez exigen una partida de tres millones para la reconstrucción de la Catedral de Cartagena

El Ayuntamiento de Caravaca mejora las escuelas infantiles municipales del casco urbano, Barranda y Archivel

El Ayuntamiento de Caravaca mejora las escuelas infantiles municipales del casco urbano, Barranda y Archivel

Desconfianzas en el Congreso y moscas

Desconfianzas en el Congreso y moscas

Los precios ocultos del IPC: Viajar resultó en mayo un 26,6% más caro que hace un año, pero los alimentos bajaron cuatro décimas respecto a abril

Los precios ocultos del IPC: Viajar resultó en mayo un 26,6% más caro que hace un año, pero los alimentos bajaron cuatro décimas respecto a abril

El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha

El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
Tracking Pixel Contents