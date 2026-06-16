El Mercantil también para los pies al Real Murcia en la batalla con Mauricio

No levanta cabeza el Real Murcia en los tribunales. Cuando el fin de la temporada liguera permitió a los granas dejar atrás unos meses de demasiadas derrotas, los procedimientos judiciales abiertos alrededor del club murcianista no dan respiro a los responsables de Nueva Condomina.

Arrastrados prácticamente a un concurso de acreedores por los continuos fracasos de Higinio Pérez a la hora de confeccionar un Plan de Reestructuración creíble; las cosas no van mejor en la batalla accionarial que se libra con Mauricio García de la Vega. Este viernes 12 de junio el Real Murcia volvía a recibir malas noticias del Juzgado de lo Mercantil, un Juzgado de lo Mercantil ya firme a la hora de parar los pies a los servicios jurídicos de la entidad comandada por Felipe Moreno.

Fue el pasado 22 de mayo cuando esta redacción publicaba el último intento de enredo de Higinio Pérez. Solo unos días antes de que se celebrase la vista para decidir si la ampliación de capital de diciembre de 2020 era legal, el abogado del Real Murcia se ‘inventaba’ una nueva triquiñuela, presentando en el juzgado un documento en el que consideraba que como Felipe Moreno había comprado en 2022 el 66% de las acciones de Iconos Nacionales a Mauricio García, el cordobés tenía el derecho a elegir el abogado que representara a la sociedad del mexicano. De ahí que pidiera al juez dejar fuera al letrado José Agustín Amorós y ponerse él mismo al frente.

Pese a que el contrato firmado entre Hause La Fuente y Mauricio García dejaba claro que los derechos sobre los juicios estarían en manos del mexicano mientras no se ejecutara el 100% del pago -nunca se abonó el segundo plazo- y pese a que Felipe Moreno ha insistido en multitud de ocasiones que él no tiene nada que ver con Iconos Nacionales, Higinio Pérez decidía jugársela con un solo objetivo, retrasar las vistas en las que se determinará la legalidad de las ampliaciones de capital de 2020 y 2021, fijadas para mayo y junio, y en las que, teniendo en cuenta que el Supremo ya anuló las acciones vendidas en 2018, el Real Murcia tiene todas las de perder. De hecho, cuando se confirme la invalidez de los procesos abiertos, la deuda del club se elevará en más de cinco millones.

Tiro errado

Consiguió Higinio Pérez que se aplazase el juicio previsto para el 25 de mayo, pero nada más va a conseguir el abogado del Real Murcia, que el pasado viernes recibía otro gran varapalo por parte del Juzgado de lo Mercantil.

Pretendían los murcianistas que esas vistas se llevasen a cabo ya en enero de 2027, jugando también con la Operación Acordeón que pretendían hacer par esas fechas y que dejaría a Mauricio García sin acciones antes de que salieran los juicios, sin embargo el titular del juzgado número 3 les ha parado completamente los pies.

Sin discusión

En el auto al que ha tenido acceso esta redacción, el juez rechaza la estrategia planteados por Felipe Moreno e Higinio Pérez y ordena que el procedimiento continúe adelante.

Por un lado, Juan Ignacio Martínez Aroca, magistrado encargado del proceso en el que se juzga la validez de la ampliación de capital de 2020, niega que Hause La Fuente tenga potestad sobre Iconos Nacionales, al considerar que «la transmisión de acciones fue solo parcial» y dejando claro que Mauricio García «sigue teniendo interés directo en el litigio». De hecho si se anulan todas las ampliaciones, el mexicano se convertiría en el segundo accionista de la entidad solo por detrás de Felipe Moreno.

Higinio Pérez se queda fuera

Aunque la cuestión principal que pedía Hause La Fuente era asumir la representación legal de Iconos Nacionales, para así poder desistir de todos los juicios pendientes, dentro del escrito también se pedía que una de las sociedades controladas por Higinio Pérez y que tiene acciones del Real Murcia -Promoción de Sistemas Integrales y Logísticos SL- pudiese intervenir durante el juicio, para así demostrar la validez de los acuerdos impugnados en las Juntas que están judicializadas, algo que también ha sido rechazado por el juez. Una vez más, la petición del abogado murcianista no estaba apoyada en ninguna prueba contundente. Y así se lo recuerda Juan Ignacio Martínez en el auto, considerando que no con lo aportado no se puede demostrar que Mauricio García de la Vega votara a favor de esos acuerdos en la junta de diciembre de 2020.

La consecuencia de este auto es clara. Tras rechazarse tanto la petición de Hause La Fuente como la de la sociedad en manos de Higinio Pérez, el magistrado acuerda levantar la suspensión y continuar con la tramitación del procedimiento, por lo que el juicio podrá seguir su curso.

Noticias relacionadas

El 24 de junio, audiencia

Queda ahora pendiente que se fije una nueva fecha para esa el litigio sobre la ampliación mencionada y que afecta a un capital de 903.680 euros. El proceso que parece que no se va a mover después de este pronunciamiento del Mercantil es el previsto para este mes de junio. Será el 24 cuando se celebre la vista previa por la cita en la que se estudia la nulidad de las ampliaciones de 2021 y 2022.