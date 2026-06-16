Marcelo dos Santos, primer fichaje del FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena ha roto su 'silencio' en el mercado con la primera incorporación de este verano. Se trata de Marcelo Ribeiro dos Santos, delantero brasileño de 28 años (29 en julio) que llega al cuadro albinegro para la campaña 2026-27. Procede del Antequera, donde ha disputado las dos últimas temporadas y donde sufrió, en enero de 2025, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Tras diez meses lesionado, jugó 24 encuentros en el curso recién terminado anotando dos goles y proporcionando una asistencia. Confirma el cuadro cartagenerista una visión austera del mercado con el fichaje de Marcelo.

Primer movimiento del FC Cartagena de cara a la siguiente campaña. Necesita el cuadro albinegro mejorar mucho su bagaje ofensivo después de un curso en el que ha sido de los equipos menos goleadores de la categoría y se ha quedado muy lejos de los rivales por el play off en cuanto a goles a favor. Lo intentará con Marcelo, quien no maneja números excelentes en las últimas temporadas: 11 goles en cuatro cursos. Si bien es cierto que el delantero se perdió la segunda mitad de la campaña 24-25 y la primera vuelta de la 25-26, su mejor temporada goleadora se remonta a la 20-21 con la UD San Sebastián de los Reyes, equipo con el que firmó 9 dianas.

Llegó a España en 2019 procedente de la Portuguesa de Sao Paulo y firmó por el Burgos. Tras marcar 4 goles en 16 partidos con los burgaleses en Segunda B, Marcelo fichó por el 'Sanse' y fue pieza clave para ascender a Primera RFEF en el año de su implementación. Después, el Gil Vicente de primera portuguesa le dio la oportunidad, pero sólo jugó tres encuentros antes de salir cedido a la India.

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En las últimas cuatro temporadas, el delantero se ha establecido en nuestro fútbol. Primero con el San Fernando en la 22-23 con 1 gol y en la 23-24 con 3 tantos; y después en el Antequera con dos cursos en los que tuvo que superar su lesión de ligamento cruzado. Marcó cinco goles en la 24-25 antes de su lesión y otros 2 en la 25-26 tras recuperarse totalmente de su dolencia. Marcelo se une al canterano Caye Cancela, única ficha del equipo albinegro hasta el momento en la delantera.