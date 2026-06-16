El FC Cartagena se queda atrás en un mercado que empieza a moverse

Quitando al Sabadell, único equipo del grupo 2 de Primera RFEF que sigue inmerso en la pelea por el ascenso de categoría, los diecinueve conjuntos restantes planifican ya la próxima temporada y confeccionan sus plantillas. Unos más rápidos y otros más despacio. Nada tiene eso que ver con el resultado final, pero sí da muestra de cómo está la situación de cada club. La del Fútbol Club Cartagena es de las que menos se ha movido por el momento.

Aún no ha abierto el periodo de traspasos de manera oficial, que lo hace el próximo 1 de julio, pero los equipos de Primera RFEF, lejos de grandes movimientos de mercado, incorporan ya a sus equipos futbolistas que han quedado libres al término de la temporada. También se mueven los banquillos, donde ha dado su primer paso el cuadro albinegro con la renovación de Íñigo Vélez.

Como el Cartagena, hay otros tres equipos del próximo grupo 2 que sólo han fichado entrenador. El Alcorcón se ha hecho con los servicios de Fran Justo sustituyendo a Pablo Álvarez, que era el técnico más joven de la categoría. El Ibiza ha anunciado a Raúl Llona, que sustituye a Miguel Álvarez. Por último, Kiko Ramírez ha cogido el testigo de Vicente Parras en el Teruel.

Los más aventajados

Los clubes más aventajados en el mercado son aquellos que no sólo han firmado a su nuevo entrenador, sino que también han comenzado a construir su plantilla. Muy sintomáticos son los escenarios de Huesca y Real Zaragoza, recién descendidos de Segunda División que, si no ocurre nada raro, terminarán jugando en el grupo 2.

El cuadro oscense ha confiado su temporada a Raúl Jardiel para sustituir a José Luis Oltra y ha realizado siete fichajes: el meta exmurcianista Gianfranco Gazzaniga, los centrales Djetei y Quique Fornos, los centrocampistas Gorostidi y Pascu,el lateral Víctor García y el delantero Sergi Armero.

Si el Huesca está en una completa renovación de plantilla, no se queda lejos el Real Zaragoza. Ibai Gómez será el nuevo técnico y ya hay cinco fichajes confirmados: el portero Anartx Peña, el lateral Raúl Pereira, el centrocampista Peter Ademo, el mediapunta Rubén Díez y el extremo Jaume Jardí.

En ese grupo de aventajados también entra el Real Murcia, con la confirmación de Sergi Guilló para el banquillo, el lateral Víctor Olmedo y el central Joan Rojas; el Algeciras, que ha presentado al exmurcianista Adrián Colunga y ha fichado al extremo Diego Iglesias y al central Fran Carmona; y el Nàstic de Tarragona, que ha confiado en Xisco Campos y ha traído de vuelta a casa a Eugeni Valderrama.

El Rayo Majadahonda, que asciende desde Segunda RFEF, ha adelantado trabajo con la renovación de su entrenador Guille Fernández, cinco jugadores más y dos nuevos fichajes: Raúl Hernández y Daniel Gallardo. Lo normal es que le acompañen los ascendidos Sant Andreu, que ha fichado al central Félix Garreta; Real Jaén, que incorpora a Busi, Fran Gallego y Diego Fuentes; y UD Logroñés y Águilas, que no han fichado aún.

Sólo jugadores

Otros tres conjuntos se han puesto manos a la obra sólo con la plantilla bien porque tienen clara la continuidad de su entrenador, como el Hércules con Beto Company o el Antequera con Abraham Paz, o bien porque no les preocupa el ocupante del banquillo, como un Torremolinos donde no es segura la continuidad de Carlos Alós, quien firmó en abril. El Hércules ha firmado al atacante Álex Jiménez y al mediocentro excartagenero Álex Fidalgo. El Antequera ha incorporado al extremo Isra Domínguez, quien vuelve a casa tras debutar con el Sevilla en Primera División.

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Inmóviles

Junto con el FC Cartagena, sólo permanecen inmóviles en cuanto a fichajes los cuatro equipos que han disputado el play off de ascenso a Segunda -Sabadell, Atlético Madrileño, Villarreal B y CE Europa- los ascendidos Logroñés y Águilas -que únicamente ha confirmado la continuidad del delantero Chris Martínez- y el Torremolinos.