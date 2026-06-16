ElPozo Murcia pierde una gran ocasión de noquear al Barça

ElPozo Murcia cayó en el primer partido de la final ante el Barça tras acabar 5-5 en el tiempo reglamentario y 3-2 en los penaltis. Todo iba a la perfección para los murcianos, que encararon los últimos diez minutos con un 1-4 a su favor. Pero el conjunto de Josan González se acabó viendo superado por un rival imparable. Las lesiones de Marcel y Ricardinho pasaron factura y los blaugranas forzaron la prórroga. Al final, todo se decidió desde la pena máxima y, cuando parecía que todo iba de cara para los murcianos, que se pusieron por delante, los de Javi Rodríguez le terminaron dando la vuelta. El Barça se hizo con el primer punto de la final y obliga a ElPozo a ganar el próximo jueves antes de viajar a Murcia para mantener viva la esperanza.

Todos los equipos trabajan durante todo el año para poder llegar a este momento. ElPozo Murcia y el Barça estaban preparados para luchar por proclamarse campeones de liga. Tres veces se habían medido en las finales a lo largo de la historia, y en todas el cuadro culé salió victorioso. Pero este año Josan González y su equipo tenían en mente acabar con esa racha y, sobre todo, con la sequía de títulos que acompaña a ElPozo desde hace años.

El encuentro comenzó y no pudo hacerlo de mejor manera para los murcianos. Después de las primeras llegadas, por parte de ambos conjuntos, Pito vio la roja directa. El futbolista culé cortó un dos para uno de ElPozo Murcia, derribando a Gadeia. De primeras vio la amarilla, pero tras la revisión del cuerpo arbitral le acabaron mostrando la roja directa. Malas noticias para el Barça, que perdía a uno de sus mejores jugadores para lo que restaba de partido y para el próximo en casa.

Una imagen del primer partido de la final entre el Barça y ElPozo que se disputa en el Palau Blaugrana / Valentín Enrich/Sport

ElPozo tenía la primera oportunidad para abrir el marcador. Los murcianos estaban con superioridad sobre el parqué y empezaron a apretar a los de Javi Rodríguez. Marcel quiso abrir el juego para Ricardinho, quien intentó un pase de la muerte hacia Rafa Santos. La zaga blaugrana cortó la asistencia, dejando el balón muerto en el área y Marcel saltó a su caza. El ala murciano remató solo y consiguió hacer el primer gol de la final (0-1).

Los murcianos consiguieron adelantarse en los primeros compases del partido y meterle más presión a los locales. El Barça no tuvo más remedio que aumentar la presión y apretar a ElPozo Murcia. No fue suficiente para evitar que los pupilos de Josan González hicieran el segundo del partido. Ricardo Mayor le robó la cartera a Joa Víctor y, con un gran gesto técnico, consiguió batir a Didac a la media vuelta (0-2).

ElPozo Murcia estaba crecido, viéndose superior a los blaugranas. A los sesenta segundos del gol de Ricardo Mayor, los murcianos consiguieron conectar un tercer golpe y volver a mandar a los blaugranas contra las cuerdas. Bebe recuperó la bola en la banda izquierda y metió un pase de la muerte para Dener. El pívot no falló y mandó el tercer tanto del partido al luminoso (0-3). Javi Rodríguez iba a tener mucho que hacer en el tiempo de descanso para volver a meter a los suyos en el partido.

Lo que necesitaba hacer Josan González en el tiempo de descanso era intentar que su equipo no bajara el ritmo, porque el Barça iba a salir como una moto. Tan fuerte salió el rival que a los cuatro minutos de arrancar consiguió recortar distancias (1-3). Matheus mandó un balón al corazón del área, buscando a Fits. El jugador culé, desde el suelo, consiguió darle al balón para acercar a los suyos.

El técnico cordobés, a lo largo de la temporada, ha insistido en la identidad de su equipo y que estaba hecho para saber sufrir. Eso se pudo ver en el primer partido de la final. Pese a la ventaja, los murcianos continuaron aguantando bien en defensa y siendo efectivos en el ataque. De hecho, Adrián Rivera apareció para firmar un golazo. Después de una acción de Gadeia, Didac despejó el cuero hacia la banda, donde apareció Rivera. Cualquier jugador hubiera parado el juego, buscando una alternativa, pero el ala definió a las mil maravillas (1-4). Acabó con una vaselina, desde el costado, que sobrevoló las cabezas de los jugadores blaugranas y terminó por meterse en el fondo de las mallas.

Ficha técnica Barça: Didac, Antonio, Matheus, Touré y Pito-cinco inicial-; también jugaron: Fits, Catela, Sergio González, Erick, Joao Víctor, Martel, Adolfo y Gauna. ElPozo: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos-cinco inicial-; también jugaron: Adrián Rivera, Dener, Ligeiro, Meseguer, David Álvarez, Bebe y Ricardo Mayor. Goles: 0-1. Min. 4: Marcel. 0-2. Min. 15: Ricardo Mayor. 0-3. Min. 16: Dener. 1-3. Min. 24: Fits. 1-4. Min. 28: Adrián Rivera. 2-4. Min. 32: Sergi González. 3-4. Min. 36: Matheus. 3-5. Min. 37: Gadeia. 4-5. Min. 38: Antonio. 5-5. Min. 39: Bebe, en propia puerta. Penaltis: Para el Barça anotaron Gauna, Matheus y Sergio González; para ElPozo, Adrián Rivera y Dener. Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Ángel Sánchez-Molina . Tarjeta amarilla para Gauna, Adolfo y Ricardo Mayor. Roja directa para Pito. Cancha: Palau Blaugrana.

Llegaban los minutos finales y el Barcelona, jugando en su casa y con su gente, no le iba a poner las cosas sencillas a los murcianos. Por eso, en menos de cuatro minutos, fue capaz de ponerse a un solo gol de distancia. Primero fue Sergi González, que recibió un balón alto de Catela y, a la media vuelta, batió a Edu Sousa. El segundo fue Matheus, aprovechando un rechace dentro del área. (3-4)

Ricardo Mayor y Gadeia se unieron para marcar el gol del partido, haciendo olvidar las lesiones de Marcel y Ricardinho (3-5). Lo que no se esperaban los murcianos eran los dos últimos golpes de los blaugranas. Antonio y Bebe, con tan mala fortuna que introdujo el balón en su puerta, propiciaron la remontada del Barça y mandaron el encuentro a la prórroga.

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El primer partido de la final se decidió en los penaltis y nuevamente el Barça remontó a los murcianos. El primer punto se lo adjudica el cuadro culé después de que ElPozo Murcia perdiera todas sus ventajas. Los murcianos, como en las otras tres finales disputadas contra el mismo rival, se repitió.