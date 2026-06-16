ElPozo Murcia inicia su camino para volver a reinar

La gran final por el título de liga, lo que todos los equipos sueñan a principio de la temporada. ElPozo Murcia se ha colado en su decimoséptima final de su historia, igualando al Inter Movistar en el ranking. Los de Josan González se vuelven a medir al Barcelona, su quimera en la lucha por el título. Este primer duelo de la final se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 21:00 horas.

Los murcianos vuelven a tener una motivación extra. En las semifinales ante Palma, era meterse en la final y conseguir el billete directo a Europa. Ahora, cortar una racha de 16 años sin levantar el título de la Primera División y poder cortar una racha negativa ante los culés. Tres veces se han enfrentado ElPozo Murcia y el Barcelona y en todas, han sido los del Palau Blaugrana quienes han salido victoriosos, la última en 2019.

Se cumplen 16 años del último título liguero de ElPozo Murcia. Fue en 2010 cuando los murcianos celebraron su última liga ante MRA Navarra y desde ahí comenzó la sequía. Intentará acabar con esa mala racha con el factor cancha en contra y con más carga de partidos que su rival. Los dos primeros choques se disputarán en el Palau Blaugrana; después viajarán a Murcia para los dos siguientes y, si hiciese falta, el quinto partido se volverá a disputar en la Ciudad Condal.

"Podríamos decir que la presión la tiene el Barcelona por el tema títulos, pero todo lo contrario. Yo quiero la presión, la quiero para mi equipo para que vaya haciendo puntos durante la eliminatoria y ver hasta dónde lo podemos llevar. Es un premio muy grande, sobre todo si nos clasificamos la temporada que viene para la Copa de España, poder disputar hasta cinco títulos", mencionó Josan González.

Bebe, de ElPozo Murcia, tras eliminar a Palma Futsal en semifinales. / Israel Sánchez

"No miro que la final sea a cinco partidos. Primero miro el conseguir el punto en el primer partido, luego en el segundo y así sucesivamente. Si nos pusiéramos 2-0 abajo, pues iríamos a por el tercero; esa es la mentalidad que llevamos. Intentar ir sacando el partido que tenemos delante", dijo el técnico murciano.

El Barcelona, la pesadilla de ElPozo Murcia en las finales, llega con más descanso a este primer encuentro. Los catalanes lograron eliminar a Inter Movistar en el segundo encuentro. Además, parten el factor cancha a su favor y eso siempre ayuda para este tipo de partidos. En esta temporada se han medido dos veces murcianos y catalanes; en la primera vuelta, a finales de diciembre, el choque acabó en tablas (2-2) en el partido homenaje a Juanjo. El pasado mes de mayo se volvieron a ver las caras en el encuentro decisivo por ser campeón de la fase regular, aunque esta vez la balanza se decantó por el lado culé, que terminó venciendo por 4-3.

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Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, tras lograr el pase a la final. / Israel Sánchez

El Barça, una pesadilla en las finales

Este duelo entre Barça y ElPozo Murcia ya se ha vivido en años anteriores, ninguna bien parada para los murcianos. La primera vez que se vieron las caras fue en la temporada 2011-2012, en la que los azulgranas vencieron 3-2. La siguiente vez fue en la 2012-2013, donde nuevamente los catalanes se llevaron la final en el cuarto partido en el Palacio. Y la última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2018-2019, con triunfo azulgrana en el quinto partido. Este año, Josan González y toda la plantilla de ElPozo Murcia buscarán romper la sequía y volver a tocar la gloria en la Primera División.