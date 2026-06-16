Dani Jiménez, nuevo portero del Real Murcia

Hace una semana que Dani Jiménez (Lebrija, 5 de marzo de 1990) y el Real Murcia habían llegado a un acuerdo para la contratación del veterano guardameta. Pero ha sido hoy cuando el club ha anunciado el fichaje del ex del Huesca, donde coincidió la pasada campaña con el nuevo técnico murcianista, Sergi Guilló.

El portero sevillano llega tras disputar más de cien partidos con los oscenses. Se trata de la tercer incorporación tras Víctor Olmedo y Joan Rojas. Jiménez disputó la campaña pasada 38 encuentros de liga en un equipo que finalmente descendió. Bajo un estilo sobrio, alejado de las estridencias y los adornos innecesarios para la galería, destaca por una concentración inquebrantable. Sabe mandar en el área, domina el juego de colocación y transmite a su línea de centrales paz.

Dani Jiménez, que mide 1,79, posee una excelente agilidad lateral. Sus reflejos sobre la línea de gol lo convierten en especialista en el mano a mano y en detener disparos a quemarropa.

Dani Jiménez, en un partido con el Huesca / Prensa SD Huesca

Con un 41,2% de efectividad en el desplazamiento largo, Dani Jiménez posee un golpeo tenso y preciso que la campaña pasada permitió a los oscenses saltar con comodidad las líneas de presión rivales. Su capacidad para activar transiciones rápidas será oro en paño para los extremos y atacantes del conjunto grana. La edad puede ser el único punto de dudas sobre él, pero lo cierto es que no ha tenido bajón físico hasta el momento.

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Formado en la cantera del Sevilla FC, dio el salto al fútbol profesional en el Mirandés. Tras dos campañas llegó por primera vez a la SD Huesca, donde formó parte del equipo que logró el ascenso a Segunda. Posteriormente pasó por el Alcorcón, en el que estuvo siete temporadas consecutivas, y después formó parte del Leganés durante otras tres campañas, logrando el ascenso a Primera División. En 2024 regresó a Huesca, donde ha completado las dos últimas campañas.