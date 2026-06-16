Sin concurso voluntario: El Real Murcia se allana al Málaga y busca una excepción

Parece que por una vez los servicios jurídicos del Real Murcia han entrado en razón. Después de muchas triquiñuelas, por un día en Nueva Condomina ha ganado la lógica. Y es que el Real Murcia no liará más su ya difícil situación judicial pidiendo un concurso de acreedores voluntario cuyo recorrido, según distintos expertos concursales, era más bien corto teniendo en cuenta que desde abril está tramitada la solicitud del proceso necesario por parte del Málaga y a la que luego se unió el Mallorca. Cuando todo parecía indicar que los servicios jurídicos de la entidad murcianista apostarían por un nuevo enredo, la razón ha ganado al despropósito.

Según ha conocido esta redacción, este martes el Real Murcia ha acudido al Juzgado de lo Mercantil para allanarse a la petición de concurso necesario que solicitaba el Málaga y cuya vista estaba fijada para el 17 de noviembre. Aceptando su complicada realidad económica, especialmente por la incapacidad de hacer frente a la deuda histórica, el club comandado por Felipe Moreno asume su fracaso después de no poder sacar un Plan de Reestructuración y de ver cómo los acreedores le tomaban la delantera en el proceso concursal. Sabedor de que el Mercantil ya le ha parado los pies varias veces, finalmente, en vez de pedir un concurso voluntario, los granas se allanan a la petición del Málaga, para demostrar por primera vez su implicación a la hora de buscar una solución e intentando convencer a María Dolores de las Heras de que les conceda una excepción, tal y como permite la Ley Concursal si se demuestran una serie de criterios.

¿Qué dice la Ley?

La Ley Concursal es clara respecto al concurso necesario. "El concursado tendrá suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa. La administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades". Teniendo en cuenta esto, si el Real Murcia hubiera dejado pasar el tiempo y en la cita del 17 de noviembre la jueza hubiera acordaro el concurso necesario solicitado por Málaga y Mallorca, Felipe Moreno, como máximo accionista del club grana y consejero delegado, hubiera sido suspendido de todas sus funciones, siendo un administrador concursal el que se hubiera puesto al frente de la entidad centenearia.

Pero dentro de ese artículo de la Ley Concursal hay un apartado 3, que permite a los jueces tomar una vía distinta incluso cuando se declara el concurso necesario. Y esta excepción es a la que busca agarrarse el Real Murcia para evitar que Felipe Moreno sea apartado del club. En ese artículo se dice que "el juez podrá acordar la mera intervención en caso de que se trate de concurso necesario. Deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener".

¿Qué quiere decir esto? Que aunque el Real Murcia acepte el concurso necesario, ahora tiene la oportunidad de convencer a la jueza que lleva el proceso, en este caso María Dolores de las Heras, de que la continuidad de Felipe Moreno es lo mejor para la viabilidad del club. Si lo consigue, el cordobés podría continuar como consejero delegado, aunque supervisado por un administrador concursal.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la estrategia del Real Murcia en este proceso, lo normal es que el Real Murcia intente facilitar documentación contable y financiera para demostrar a la jueza que a en el día a día hay una solvencia económica, sin impagos a jugadores, empleados y provedores; que defienda que lleva tres años intentando un Plan de Reestructuración para dar viabilidad al club y que el propio Felipe Moreno ha hecho una gran inversión, salvando situaciones complicadas como la de la deuda con Hacienda.

Pero una cosa es lo que defienda el Real Murcia y otra lo que dirán los acreedores, porque Málaga y Mallorca ya han defendido a lo largo de todo el proceso la insolvencia de los granas y su incapacidad para dar respuestas a las deudas, además de su mal hacer a la hora de intentar llevar a cabo un Plan de Reestructuración, donde impusieron quitas del 95% a la vez que Felipe Moreno salvaba gran parte de su crédito creando clases ficticias, como dejó claro la propia Audiencia Provincial.

Después de escuchar a las partes, la jueza tendrá que elaborar un escrito con su decisión. Si decide aplicar la excepción de la que hablábamos, deberá justificar los riesgos que se pretenden evitar con esa decisión y las ventajas que se quieren obtener.

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Un administrador de confianza

Además, el otro objetivo del Real Murcia es que el administrador concursal que sea nombrado por el juzgado sea completamente de la cuerda de Felipe Moreno, para que así tenga un poco de manga ancha con el mandatario, evitando que corte cualquier grifo. De ahí que en la última semana se haya insistido en el nombramiento de Ramón Madrid, quien ya fuera administrador concursal en el proceso abierto en 2009 y que tiene una gran relación personal con Felipe Moreno. Casualmente esta pasada semana tanto Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, coincidía en unas charlas organizadas por ICAMUR con la magistrada María Dolores de las Heras.