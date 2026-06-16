Tenis
Carlos Alcaraz, pendiente de una revisión con el médico de Rafa Nadal
El tenista murciano viajará a Barcelona para que Ángel Ruiz-Cotorro examine su muñeca
Albert Briva
La recuperación de Carlos Alcaraz afronta una semana decisiva. Después de varias semanas de evolución positiva y de haber dejado atrás las férulas más aparatosas que le acompañaron durante la primera fase de la lesión, el murciano tiene previsto someterse a una nueva revisión médica que puede marcar un antes y un después en su proceso de recuperación.
El número dos del mundo viajará de nuevo a Barcelona para ser examinado por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, el médico que guió a Rafa Nadal durante todo su carrera. Las sensaciones en las últimas semanas han sido positivas y la evolución continúa ajustándose a los plazos previstos. Sin embargo, será esta nueva evaluación médica la que determine si Alcaraz puede iniciar la siguiente fase de la recuperación. Según informó RNE Deportes, si los resultados son satisfactorios y la articulación responde como esperan los especialistas, el murciano recibirá el visto bueno para comenzar la readaptación más específica, previa al regreso a la pista.
La progresión está perfectamente definida. Primero llegarán las sesiones de golpeo controlado y baja intensidad. Si no aparecen molestias, la carga irá aumentando semana tras semana.
La respuesta de la muñeca al contacto con la pelota será el factor que marque todos los plazos. Aun así, el optimismo crece. La información adelantada por RNE apunta a que el objetivo del murciano sigue siendo regresar durante el mes de julio para iniciar la gira norteamericana sobre pista dura.
En ese escenario, los torneos de Washington (ATP 500) o Los Cabos (ATP 250) aparecen como las primeras opciones para volver a competir. Ambos eventos se disputan a finales de julio y servirían como preparación para los grandes objetivos del verano.
Si la muñeca necesitara algo más de tiempo para recuperar sensaciones, la alternativa sería retrasar el regreso hasta el Masters 1000 de Montreal, que comenzará a principios de agosto.
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