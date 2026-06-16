Los abonados de ElPozo entrarán gratis a los partidos de la final ante el Barça

ElPozo Murcia juega esta noche su primer partido de la final de la liga de Primera División en el Palau Blaugrana ante el Barça. El jueves, en el mismo escenario, será el segundo. Y el tercero y el cuarto, este último solo si es necesario, están previstos para el martes 23 y el jueves 25 en el Palacio de los Deportes ambos a las 19:30 horas. Para el primero de ellos, el único que en estos momentos está garantizado que se disputará, el club ya ha puesto a la venta las entradas. Sus abonados, como ha ocurrido durante todo el play off, entrarán gratis con el carné de la temporada, mientras que para el resto de seguidores el precio será de 20 euros, y los infantiles hasta los 16 años pagarán una entrada única de 10 euros. Las localidades se pueden comprar a través de la web del club y en compralaentrada.com.

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes / Israel Sánchez

Después de una liga regular con baja afluencia de público a los encuentros, en los play off el equipo de Josan González ha logrado que muchos seguidores regresen al Palacio. En los cuatro partidos disputados por ElPozo en casa, que todos han acabado con victoria, ha ido creciendo la respuesta, llegando a los cinco mil en el tercer choque de semifinales ante el Palma.

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Ahora el objetivo es llenar el pabellón, como ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia del club, ante un momento decisivo. ElPozo tiene la oportunidad de ganar un título de liga, algo que no ocurre desde hace dieciséis años, además de superar por primera vez en una final al Barça, al que ya se ha enfrentado en tres ocasiones, acabando todas ellas con triunfo azulgrana.