Lorca albergará del 18 al 21 de junio el Campeonato de Europa de Petanca 2026

Lorca se convertirá del 18 al 21 de junio en la capital europea de la petanca con la celebración del Campeonato de Europa de Petanca 2026, una de las competiciones más importantes del calendario internacional de este deporte, organizada por la Federación Española de Petanca (FEP) en colaboración con la Confederación Europea de Petanca (CEP).

Un gran evento deportivo que cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Lorca y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El concejal de Deportes de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el director general de Deportes, Fran Sánchez; el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas; y el presidente del club Local 'Mil Estrellas', Iago Piñero, han presentado el encuentro europeo que reunirá a más de una treintena de selecciones de petanca del continente.

El recinto ferial del Huerto de la Rueda y el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso serán escenario de esta cita deportiva europea en la que los mejores deportistas de la disciplina competirán por los títulos continentales en las modalidades de Individual Masculino, Individual Femenino, Dupletas Masculinas, Dupletas Femeninas y Dupletas Mixtas.

La Confederación Europea de Petanca ha destacado la elección de Lorca como sede del campeonato "por la experiencia organizativa de la Federación Española y la calidad de las instalaciones que albergarán la competición". Por su parte, desde la Federación Española, su presidente, Antonio Pérez Arcas, ha afirmado que "España vuelve a situarse en el centro del panorama internacional de la petanca gracias a la celebración de este Campeonato de Europa. Lorca reúne las condiciones idóneas para albergar un evento de estas características y estamos convencidos de que los deportistas, técnicos y aficionados disfrutarán de una competición ejemplar tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo".

El director general, Fran Sánchez, ha remarcado el apoyo autonómico a encuentros deportivos de este tipo: "La Región de Murcia sigue consolidándose como un referente del turismo deportivo, con más de 150 grandes eventos nacionales e internacionales este año, y este campeonato es un magnífico ejemplo de ello. Lorca ha demostrado que tiene la capacidad y las instalaciones necesarias para acoger competiciones del máximo nivel, y recibir a 33 selecciones nacionales supone una gran oportunidad para proyectar nuestra imagen y generar actividad económica y deportiva.

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Todos los horarios e información sobre el Campeonato Europeo de Petanca está disponible en la página web de la Federación Española de Petanca y en sus perfiles de redes sociales.