Juan Antonio Milán: "Físicamente lo tengo todo en mi contra, pero mi mentalidad me diferencia del resto"

Con cuatro años empezaste a hacer taekwondo. ¿Por qué?

Fue mi padre, que era karateca, quien me animó a empezar. A él le gustaban las artes marciales y en Torre Pacheco había un club, el Koryo, muy conocido en el mundo del taekwondo. Nos metió tanto a mí como a mi hermano, que es un año menor que yo.

¿Os metió para teneros ahí ocupados?

Para que soltásemos toda la rabia pegando patadas.

¿Nunca tuviste la tentación de jugar al fútbol?

Nunca me ha gustado el fútbol ni soy muy futbolero. Estuve apuntado a natación unos años, pero llegó el momento en el que tuve que decidir entre taekwondo o natación porque no se podían hacer las dos cosas.

¿Llegaste a competir en natación?

Pues tengo escasos recuerdos. Sí que competí a nivel local, en algún campeonato en Torre Pacheco, pero nada, muy poca cosa. Y desde que me decanté por el taekwondo ya no me he movido de este deporte.

¿Qué es lo que te enganchó, que te daba la posibilidad de desfogarte?

Sí porque mi hermano y yo nos matábamos en casa y aprovechábamos los entrenamientos para pegarnos. Pero también fue por las amistades, que enganchan mucho, y desde el primer momento tuve muy buenos amigos entre los chicos del gimnasio. Yo estaba encantado con los entrenadores y con los compañeros y eso fue lo que hizo que me quedara en el taekwonndo.

Del Koryo han salido buenos taekwondistas, pero ninguno ha llegado tan lejos como tú.

Sí, eso me dicen. Yo no he conocido a las generaciones anteriores, pero nunca antes un murciano había ganado un Grand Prix y estoy encantado de ser el primero.

Ganaste diez combates en dos días entre Roma y Núremberg, eso una locura.

Nunca lo había hecho antes, es la primera vez que me pasa, pero sí, es una locura tanto a nivel físico como mental. Fue súper duro, una pasada.

Y encima le ganaste al número uno del mundo.

Sí, en el primer torneo, en Roma, en la final me enfrenté a un brasileño, Henrique Marques, que era el número uno, campeón del mundo el año pasado, al que ya me había enfrentado anteriormente y me había ganado. Todo el mundo iba con él, era el favorito, pero llegó un murcianico y le ganó el combate. No sé ni cómo lo hice, pero le gané.

Hombre, algo sabrás.

Sí, pero no me lo esperaba para nada.

Además, llegaste como el número 28 en el ranking mundial.

Así es, y en ese torneo estaban los tres primeros. O sea, que nadie se esperaba esa sorpresa.

¿Cómo te llegó la oportunidad de irte a Madrid a la concentración del equipo nacional?

Estuve entrenando en el club Koryo hasta los 15 o 16 años, y antes de venirme a Madrid, me tiré un año entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. Ese año saqué muy buenos resultados y la Federación Española se fijó en mí. Me dieron la oportunidad de irme a Madrid con el equipo nacional. Y la verdad es que desde entonces estoy encantado y ya estoy acabando mi tercer año. Estoy encantado de estar aquí, la verdad.

¿Te costó el cambio?

Sí porque soy muy casero y echo mucho de menos mi casa, la playa y todo. Fue duro porque también coincidió que empecé la Universidad. Fueron muchas cosas nuevas en mi vida en muy poco tiempo y tenía que adaptarme. Me costó un poco al principio, pero bueno, al final acabé adaptándome bien y estoy súper feliz aquí.

Vamos, que ya no echas tanto de menos estar en casa.

Ya no tanto. Al principio sí que bajaba todos los fines de semana que podía, pero ahora estoy empezando a disfrutar de Madrid un poco más.

¿Qué estudias?

Hago CAFD y la verdad es que compaginarlo con el deporte se lleva regular, no te voy a mentir. Estoy estudiando en la Politécnica de Madrid, y como no se me está dando bien, me voy a matricular en la UCAM para hacer la carrera a distancia. Ahí me van a dar más facilidades porque es una universidad que apoya bastante el deporte. Encima es una Universidad murciana, y como buen murciano, me gustará representarla en los campeonatos universitarios, que es algo que me ilusiona. Con la carrera voy poco a poco, tampoco tengo mucha prisa en sacármela, pero quiero ir labrando mi futuro.

Juan Antonio Milán, en Torre Pacheco / Iván Urquízar

¿Cómo sobrevives económicamente?

Tengo algunos apoyos económicos. En Madrid vivo becado por la Federación en el CAR, no tengo ningún gasto y todos los apoyos económicos que me dan desde Murcia los ahorro para mis cosas, mis viajes o competiciones. De momento, para el ritmo de vida que llevo ahora mismo, es suficiente.

¿Pero puedes pensar en comprarte un piso?

Para nada, no se puede. Ojalá algún día pueda, pero por ahora, en mi deporte no hay grandes premios económicos ni apoyos.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

Me levanto temprano, sobre las 7:30, voy a la Universidad y estudio un poquito, pero a partir de las 10:30 ya tengo trabajo de gimnasio, y a las 12:00, de taekwondo. Y ya por la tarde, comida, descansar un poquito en la residencia, y vuelta a los entrenamientos otras dos horas. Cuando acabo, sesión de spa o de fisioterapeura para recuperar. Me tiro todo el día sin mirar el móvil y aprovechando todo los minutos, y se me pasan los días volando.

A partir de ahora la presión será mayor. ¿Cómo la llevas?

En este campeonato fui sin presión porque tampoco era alguien en el que la gente se fijase; no era el favorito, pero ahora, después de lo que he hecho y de situarme número uno del ranking olímpico, en los próximos campeonatos sí que es verdad que habrá más presión. Yo llevo bastante bien la presión, pero ahora la gente se fijará más en mí y habrá que saber gestionar bien la situación, pero no soy una persona que se ponga nerviosa y suelo disfrutar bastante, sin pensar en nada. Para mí es un juego.

Pero ya habías conseguido resultados para que se contara contigo.

Estos han sido los primeros grandes reconocimientos a nivel absoluto. Es verdad que he tenido resultados importantes en categoría inferiores, como ser campeón de Europa sub-21, pero ahora en senior es otro rollo.

El taekwondista pachequero Juan Antonio Milán / Iván Urquízar

¿Esperabas que llegara este resultado tan pronto?

Si te soy sincero, no. Nosotros trabajamos para hacer este resultado, pero soy una persona muy joven, tengo 20 años, y la mayoría de rivales con los que compito a nivel internacional del circuito, suelen tener entre 25 y 26. Que hayan llegado resultados importantes siendo tan joven en un peso tan alto como es el mío, es raro y no me lo esperaba para nada. Ha llegado antes de lo esperado y se agradece.

¿Cómo llevas eso el peso?

Dentro lo que cabe, soy bastante profesional. Como de todo y me da igual tener que hacer dieta, y por eso el peso no es un problema para mí, lo doy bastante bien y no tengo que bajar muchos kilos para las competiciones. Para mí no es un gran problema.

¿Te queda tiempo para el ocio?

Muy poquito. Durante la temporada, poco o nada porque tenemos que ser muy profesionales, entrenamos bastante y no nos podemos permitir estar cenando ni comiendo fuera o tomarnos una cerveza. Pero bueno, siempre hay tiempo para todo, y ahora que tenemos vacaciones, tendré un poco más de tiempo para disfrutar, pero normalmente, muy poquito.

¿Cuándo tienes la próxima competición?

Tengo un campeonato en Portugal el 25 de julio, que es nuestro primer gran torneo de la próxima temporada, y luego el gran evento, que nos vamos al Grand Prix de Corea el primer fin de semana septiembre.

¿En qué notas tú que puedes ser superior o mejor que otros taekwondistas?

Pues si te soy sincero, físicamente soy el más más bajito del peso, o sea, que lo tengo todo en mi contra. Pero yo creo que lo que me diferencia del resto es la mentalidad que tengo, que no me rindo ante nada, el deseo de ganar todos los combates y de disfrutar del taekwondo porque la gente, cuando llega a este nivel, no termina de disfrutar y tiene mucha presión. Yo me lo tomo como un juego y hago lo que me gusta, y quizás es eso lo que marca la diferencia.

¿Para ti es como cuando tenías cuatro años y entrenabas con tu hermano?

Totalmente. Yo me imagino a los rivales como si fueran mi hermano.

¿Ahora le ganas a tu hermano, no?

Nunca hemos luchado juntos y me voy a quedar con esa espinita clavada de no hacer un combate contra él.

¿Y cómo ves la clasificación para los Juegos Olímpicos?

Eso son palabras mayores. Antes del torneo de Grand Prix que gané se puso el contador a cero para la clasificación para Los Ángeles y estoy el primero en el ranking. Los cinco mejores a 31 de diciembre de 2027 tendrán la clasificación directa. Me queda mucho, muchos campeonatos importantes. A mí me motiva mucho estar en unos Juegos y ser el primer deportista de la Región en lograr un oro porque tenemos cuatro platas pero ningún oro. Para mí es un incentivo ser el primero en lograrlo.

¿Quiénes han sido tus referentes en el taekwondo?

He tenido muchos. Algunos de ellos siguen entrenando conmigo, que es lo bueno. Daniel Quesada, por ejemplo, que fue campeón del mundo en el 2022, es compañero mío en el CAR de Madrid. Y también, obviamente, como buen taekwondista español, Joel González, campeón olímpico en Londres 2012 y bronce en Río 16. Los dos son de mi peso y por eso son mi grandes referentes.

Solo van 16 deportistas por peso a los Juegos y no pueden ser dos del mismo país. ¿Tienes muchos rivales en España?

Correcto, solo puede ir uno por país y peso. Ahora mismo estoy el primero de los españoles, pero sí que es verdad que tengo un rival, Mikel Fernández, que está en el CAR de Barcelona, que me está poniendo las cosas complicadas. Tendré que trabajar mucho porque está ahí, pisándome los talones.

Muchas gracias y suerte en el largo camino que te queda hasta los Juegos de 2028.

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Gracias a ti. Espero que tengas que escribir mucho de taekwondo durante mucho tiempo.