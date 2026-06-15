Audiencia Provincial de Valencia
El futbolista Rafa Mir es condenado a 8,5 años de prisión por agresión sexual y lesiones
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Valencia
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Rebeca y los lobos
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos
- Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses