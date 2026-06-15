Fran Voltios seguirá la próxima temporada en el Ciudad de Molina

Fran Voltios, caravaqueño afincado en Molina que anotó la canasta que salvó del descenso al equipo molinense, seguirá la próxima temporada jugando en Segunda FEB con el Ciudad de Molina, que también ha renovado al técnico Carlos Miñana. En los 31 partidos que disputó entre Copa, Liga y Playout, el escolta aportó 316 puntos (10,2 de promedio) y 45 triples, con valoración media de 8,4. Pese a que ha recibido ofertas de otros clubes, el jugador, que vive en la misma calle del pabellón Serrerías, ha decidido continuar en casa.