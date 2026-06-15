ElPozo, ante el reto de acabar con 16 años de sequía liguera

"Tenemos que quitarnos una mochila que es del club, pero no de esta plantilla" decía antes de empezar los play off por el título Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, en una entrevista con La Opinión. Parte de ese peso ya se lo han quitado los jugadores murcianistas, que se han colado en la final de la liga de Primera División, la decimoséptima de la historia de la entidad, igualando al Movistar Inter en el primer puesto del ranking.

El filial logra el ascenso a Segunda División | ELPOZO

Cuando se cumplen 34 años desde aquella primera final disputada en 1992 contra Caja Toledo, ElPozo se volverá a enfrentar al Barça, líder de la liga regular, con el propósito de acabar con la racha negativa que tiene contra los azulgranas, frente a los que ha perdido en las tres ocasiones en las que se han visto las caras, la última de ellas en 2019. Y cuando se cumplen 16 años desde el último entorchado liguero, conquistado en 2010 en la final contra MRA Navarra, el plantel de ElPozo tratará de acabar con la sequía. Lo hará con el factor cancha en contra y con más carga de partidos en los play off que su rival, que eliminó tanto al Valdepeñas como al Movistar Inter en dos encuentros.

La serie arranca esta semana con dos encuentros, ninguno en fin de semana. Los horarios están condicionados por el Mundial, por el play off final de la Liga ACB de baloncesto, donde está inmerso el conjunto azulgrana, y porque los duelos son ofrecidos por TVE a través del canal Teledeporte. El Palau Blaugrana acoge los dos primeros mañana martes y el jueves, ambos a las nueve de la noche. Peor horario tendrán el tercero y el cuarto, en caso de ser necesario este último, en el Palacio de los Deportes de Murcia, previstos para el martes 23 y el jueves 25 a las siete y media de la tarde. El quinto y último se disputaría el domingo 28, a las doce de la mañana, en Barcelona.

ElPozo, que ya se ha asegurado jugar la próxima campaña la Champions, se ha mostrado altamente fiable en casa en los play off. Tanto en cuartos como en semifinales ha ganado sus dos encuentros ante su afición, que ahora sí está respondiendo después de una temporada regular con entradas pobres en el Palacio. Pero cuando ha llegado el momento de luchar por el título y el equipo ha respondido, el público ha respondido, recuperando la fe.

Un empate y una derrota

La última vez que se vieron las caras ElPozo y Barça fue hace poco más de un mes. Ambos llegaron a la vigésimo novena jornada, la penúltima, con el liderato en juego. En el Palau, los de Javi Rodríguez se impusieron por 4-3 el pasado 8 de mayo. Los murcianos, gracias a un tanto de David Álvarez en el minuto 25, se pusieron por delante en el marcador por segunda vez en el partido (2-3). Pero un doblete de Catela (minutos 35 y 37) sentenció un choque muy igualado. En la primera vuelta en Murcia, en un duelo a finales de diciembre donde se rindió homenaje a Juanjo Angosto, murcianos y catalanes empataron (2-2), un punto que le valió a ElPozo para acabar la primera vuelta como líder. Adelantó Dener a los locales y empató Eric Martel, pero antes del descanso, un doble penalti transformado por Marcel puso el 2-1. En la segunda parte, el meta Didac Plana, que condujo el balón desde su portería hasta sacar un disparo imposible de atajar para Edu Sousa, puso el 2-2, un marcador que ya no se movió pese a que restaban quince minutos para la conclusión.

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Cuarta vez en la final

En tres ocasiones ya se ha vivido un duelo Barça-ElPozo en la final de la liga. Y en todos los precedentes los azulgranas han salido victoriosos. La primera vez fue en la temporada 2011-2012, donde los catalanes vencieron por 3-2. En la 2012-2013 se repitió el duelo, con triunfo para los azulgranas en el cuarto partido en el Palacio (3-1 en la serie). Y la última vez fue en la 2018-2019, cuando de nuevo el Barça se impuso en cinco encuentros (3-2). Los murcianos quieren romper en 2026 con esa leyenda negra que le persigue en las finales contra los azulgranas. ¿A la cuarta será la decisiva?