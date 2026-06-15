Doble triunfo de Álvaro Lucas y podio de Carlos Cano en Estoril

El FIM World Championship Junior celebró su segunda prueba de la temporada en el circuito portugués de Estoril, donde dos jóvenes pilotos de la Región fueron protagonistas. Álvaro Lucas, del CFMoto Aspar Team, emulando a Máximo Martínez Quiles, líder del Mundial de Moto3, conquistó dos victorias, por lo que ya suma tres de tres esta temporada en Moto4, antigua European Talent Cup; mientras que Carlos Cano, que también está en la misma estructura del valenciano, logró un tercer puesto en el año de su estreno en Moto3.

Álvaro Lucas, que tiene 15 años de edad y que ya el año pasado brilló en la categoría en su primera temporada, logró un pleno en la pista portuguesa, donde también conquistó la ‘pole’ en los entrenamientos. En la primera carrera de la jornada fue el líder durante los tres primeros giros, pero con el italiano Edoardo Savino y el filipino Alfonsi Daquigan formando un trío de cabeza donde hubo intercambio de posiciones. Fue a cinco vueltas del final cuando Lucas dio un tirón que provocó un pequeño corte con sus rivales, un acelerón que le permitió entrar en meta con casi dos segundos de ventaja sobre Savino.

Álvaro Lucas (46), en la prueba de Estoril / FIM Junior GP

En la segunda carrera, los rivales de Lucas cambiaron, pero el murciano lideró la prueba desde la primera hasta la última vuelta. Por detrás, el italiano Lorenzo Pritelli, el español Víctor Cubeles y el malayo Oabil Irfan se enfrascaron en una pugna que permitió al murciano tener una carrera sin correr excesivos riesgos. De esta forma, Álvaro Lucas es el líder del campeonato con 75 puntos, con 25 ya de renta sobre Edoardo Savino, que es segundo.

Carlos Cano, en el podio de Estoril / CF Moto Aspar

En Moto3, el piloto del barrio de San Basilio Carlos Cano, que está apadrinado por Emilio Alzamora, logró su primer podio en la categoría después de un octavo y un cuarto puesto en las dos pruebas que se celebraron en Montmeló. Cano se puso al mando de la carrera en las dos primeras vueltas de un nutrido grupo cabecero, pero llegó a caer hasta la quinta plaza en el octavo giro. Reaccionó rápido Cano, quien a tres vueltas de la conclusión volvió a hacerse con el liderato, para una después protagonizar una remontada desde la quinta hasta la tercera posición en una prueba que ganó el indonesio Kiandra Ramadhipa con el piloto de Malta Travis Borg en la segunda. El murciano se quedó a solo 204 milésimas de segundo del campeón. En la clasificación general, Cano es cuarto con 37 puntos, mientras que el líder es su compañero en el CFMoto Aspar Giulio Pugliese, con 58.

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Carlos Cano, en el circuito de Estoril / FIM Junior GP

Las próximas citas del FIM World Championship serán en el circuito de Jerez, el 5 de julio, y en el trazado francés de Magny-Cours, el 26 del mismo mes.