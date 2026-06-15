Chris Martínez seguirá siendo el '9' de un Águilas FC que apunta a Josema Raigal

El Águilas Fútbol Club ha comenzado a darle forma a su plantilla para el estreno en Primera RFEF. El primero en confirmar su continuidad en el club de El Rubial es el ariete Chris Martínez. Aunque tenía contrato con los blanquiazules, tenía ofertas de varios equipos que ponían en duda su continuidad, pero al final ha primado la buena sintonía entre el jugador y el club, confirmándose la continuidad del delantero gallego. Recordar que fue uno de los jugadores importantes de la pasada temporada, marcando 13 goles a pesar de sufrir distintos problemas físicos. El delantero se ha identificado mucho con la afición aguileña en el año y medio que lleva en El Rubial.

En la misma situación con contrato con los blanquiazules está el capitán Mario Abenza, Yasser, Adri Pérez, Héctor Martínez y Javi Castedo, quienes eran los siguientes en confirmar su continuidad. Si como han apuntado, tanto el director deportivo Pedro Reverte, como el entrenador Adrián Hernández, que quieren unos diez o doce jugadores de la plantilla que ha ascendido, con los seis que tienen contrato, les faltaría renovar a otros seis, en una lista que podría estar Johan Terranova, Antonio Sánchez, Javi Pedrosa, Aitor o Salcedo.

Noticias relacionadas

A por el primer fichaje

Por otro lado, el primer refuerzo del Águilas FC para la temporada 26-27 podría ser el muleño Josema Raigal. El atacante tiene prácticamente cerrada su llegada al club costero. El pasado curso militó en La Unión Malacitano, marcando 8 goles. En el Águilas FC coincidiría con Adrián Hernández, quien ya le dirigió en el Real Murcia.