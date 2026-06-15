Alejandro Martínez Flores: "Me eché a llorar cuando me designaron para pitar la final del Mundial"

En la sede de la FFRM, donde trabaja a diario, nos recibe Alejandro Martínez Flores para hacer repaso de su carrera. Mañana martes va a recibir una Mención Especial a su trayectoria, ahora que llega a su final, que entrega la web Trecera.com y la FFRM en su gala anual. El colegiado internacional de fútbol sala, elegido el mejor del mundo, nos reconoce que está viviendo estos meses con mucha emoción.

Estamos ante un momento crucial de tu carrera, que va llegando a su fin. ¿Cómo estás viviendo estas semanas y estos últimos meses en general?

Están siendo semanas muy emotivas. Es verdad que todavía no tengo un comunicado oficial por parte del Comité Técnico Nacional de Árbitros que confirme que esta es mi última temporada, pero estoy preparado para que así sea. La reglamentación general de nuestro Comité Nacional solo permite continuar pitando por encima de los 48 años si se reúnen requisitos difíciles de cumplir. Así que afronto cada partido de una manera muy especial y emotiva. Por ejemplo, el pasado martes tuve la suerte de estar en las semifinales por el título de liga entre el Inter y el Barcelona. En la pista estuve plenamente concentrado, pero sí me lo tomé con mucha nostalgia en los preámbulos, en el prepartido y en el viaje en coche con mi compañero. Viajar con Castillo López, que también es murciano y pitaba su primera semifinal, dejó muchos momentos bonitos. Además, el partido salió bien, que es lo más importante. Este año me lo estoy tomando como un homenaje en cada encuentro, desde uno de categoría benjamín hasta uno de Primera División, o el propio Europeo en el que tuve la suerte de participar en febrero.

Alejandro Martínez Flores / Juan Carlos Caval

Cuéntame cómo nació tu enamoramiento del fútbol sala y del arbitraje. ¿Fueron de la mano o llegó una cosa primero y la otra después? ¿Cómo fueron esos inicios?

Yo empecé jugando al fútbol. Siempre se ha dicho el tópico de que un árbitro es un jugador frustrado; no siempre se cumple, pero en mi caso es verdad que a los 16 años vi que no tenía mucho futuro. El ser árbitro de fútbol sala me llegó de rebote, de una forma muy rocambolesca. En aquella época, el fútbol sala era un deporte muy desconocido todavía. Aquí en la Región de Murcia teníamos la fortuna de contar con un equipo de gran solera nacional como ElPozo Murcia, pero el deporte estaba arrancando y creciendo exponencialmente. Viendo que el fútbol sala y la Región de Murcia iban de la mano, me planteé hacer el curso de arbitraje para poder intervenir en el juego, pero ya sin el rol de jugador. Recuerdo perfectamente mi debut y cómo me picó el gusanillo: fue en un partido de alevines en Molina de Segura, en el año 1995. A partir de ahí, todo ha sido descubrir día a día una experiencia maravillosa.

El mundo del arbitraje es como una pirámide: abajo hay mucha gente y, conforme subes, cada vez quedan menos. ¿Hubo algún punto de inflexión donde hicieras un "clic" a nivel personal o laboral?

Me estás leyendo la mente, porque la carrera arbitral es larguísima y es exactamente como dices, hubo momentos así. En mi opinión, focalizarse obsesivamente en un objetivo a largo plazo no funciona. Yo soy de los que aplican la filosofía "cholista" del partido a partido al arbitraje. Hay que centrarse siempre en el siguiente encuentro. Te aseguro con total honestidad que, al empezar una temporada, yo solo pienso en el próximo fin de semana. Sí que hay momentos de bajón y puntos de inflexión en los que piensas si seguir o no. Por ejemplo, cuando estaba en Tercera División y llevaba tres años, vi que tenía los estudios descolocados y estuve a punto de dar un paso al lado, porque tenía claro que mi futuro estaba en mi carrera. Estudiaba Químicas. Y mira por dónde, ese año subí a Segunda B. Me pasó lo mismo estando en Segunda B: cuando estaba agobiado pensando que tenía que terminar la carrera, ¡pum!, ascendí a Segunda División. Claro, la Segunda ya es un embudo. Subir a Primera es una locura, y conseguir la plaza de internacional tras seis o siete años en la élite es un auténtico sueño que piensas que jamás se va a cumplir. Todo lo que vino después como internacional ha sido un disparate: tres Eurocopas, dos Mundiales, una semifinal mundialista, una final de un Europeo y una final de un Mundial. Una auténtica locura.

Repasando la hemeroteca de La Opinión, te entrevistamos cuando te eligieron mejor árbitro de la temporada en España. Me gustó mucho tu respuesta porque le quitaste trascendencia individual. Mencionaste a tu compañero de pareja arbitral, Jesús Fortes Pardo, y dijiste que eras el primero gracias a que habíais formado un equipazo. Saber gestionar el éxito de esa manera es la clave de haber llegado a lo más alto, ¿verdad?

Totalmente. Que nadie se lleve a engaño: el arbitraje en el fútbol sala no es individual, es un trabajo en equipo. Si una de las patas de la mesa falla, la mesa se cae. Uno mismo tiene que hacer un trabajo excepcional en la pista para conseguir buenos resultados, pero si tu compañero falla, el trabajo colectivo se va al traste y el partido se pierde. Cuando me nombraron mejor árbitro del mundo en 2024, consideré que era algo anecdótico. Primero, porque es una valoración subjetiva basada en informes, pruebas físicas y exámenes técnicos donde un mal día te deja fuera del primer puesto. Hay demasiados condicionantes externos. Y segundo, porque en la pista dependes del otro árbitro de la banda, del asistente y del cronometrador. Cuando salían las clasificaciones oficiales y logré ser el mejor árbitro de España tres veces consecutivas, me preguntaba: "¿Y esto es solo por mí?". Seguro que no. No es una falsa dosis de humildad, es la pura realidad.

Precisamente por tu trayectoria te entregan un premio mañana. No solo por haber sido el mejor del mundo, sino por tus valores y porque eres un referente. ¿Cómo gestionas el hecho de ser un modelo a seguir y la importancia que has adquirido?

Tengo la inmensa fortuna de pertenecer al mejor comité territorial y a la mejor federación, de largo. El trato, el apoyo y el empuje que he recibido de todos los componentes directivos y de mis compañeros de gremio me hacen sentir un privilegiado. Soy muy afortunado. Cuando los árbitros del comité me ven en la televisión o cuando me toca compartir un partido de Tercera División con un compañero que acaba de ascender, a veces me miran como si fuera intocable. Luego se dan cuenta de que soy una persona normal, que en el vestuario los dos estamos igual de nerviosos. A veces me dicen: "¡Alejandro! ¿Cómo te puedes poner nervioso todavía con todo lo que has pitado?". Y yo siempre les respondo que el día que pierdas ese nervio, tienes que dejar el arbitraje. Hay que salir a dar el 200%. Que la gente valore tu trabajo, te den un premio como el que voy a recibir el martes o te ofrezcan cumplidos y te piropeen hace que bendiga cada día el momento en el que decidí hacerme árbitro.

Alejandro Martínez Flores / Juan Carlos Caval

Explícame, ¿por qué un árbitro de tu nivel decide ir un domingo por la mañana a pitar a Mazarrón o a Águilas en categorías regionales o de fútbol base? Habrá quien piense que es para escaparse un rato de la familia.

(Risas) Sí, es normal que lo piensen. La realidad es que me vuelve loco el arbitraje. No quiero dejármelo nunca. Esa frase sirve perfectamente para explicar la realidad de mi vida: no concibo mi existencia sin el arbitraje. El día que me cierren el grifo, no sé cómo me voy a readaptar a la vida. Son ya 32 años hipotecando los fines de semana de forma afortunada. Para mí es una gozada levantarme temprano un sábado o un domingo, montarme en el coche, compartir experiencias con un colega, enfundarme el traje de árbitro y disfrutar. Es apasionante y se lo recomiendo a todo el mundo. No tiene nada que ver ser jugador, con toda su adrenalina, con la adrenalina que siente un colegiado en la pista. Yo he vivido las dos facetas y son distintas. El reto que tiene cada árbitro de intentar hacer un partido perfecto y sin errores —sabiendo que es una utopía imposible— te coloca en una situación de máxima ilusión.

¿Cómo gestionas psicológicamente el postpartido cuando eres consciente de que te has equivocado en una acción importante? ¿Te sabes perdonar rápido?

Si yo fuese cura, no sería un buen cura, porque daría muy poco el perdón a los feligreses (risas). Es una broma, claro, pero refleja que me exijo demasiado. Siempre les digo a los árbitros jóvenes que tienen que ser muy exigentes consigo mismos porque a mí me ha funcionado. Si no hay exigencia, no hay autocrítica; y sin autocrítica, no hay mejoría. Yo siempre digo que existen tres tipos de árbitros: el bueno, que es el que se equivoca; el muy bueno, que se equivoca muy poco; y el muy tonto. Para mí no hay árbitros malos, porque arbitrar es dificilísimo. ¿Y quién es el muy tonto? Aquel que afirma que jamás se equivoca; a ese no lo quiero nunca en nuestro comité. Reconocer que tienes errores es el inicio de la evolución. La gestión del error es fundamental en nuestra tarea. Tienes que saber dejar esa mochila de piedras a la espalda y resetear. Durante el partido es durísimo: a lo mejor notas por las señales externas del público, de los jugadores o de tu compañero que algo no ha cuadrado bien y te has equivocado, pero a los dos minutos tienes un posible penalti en el área contraria. No puedes permitir que ese error te condicione psicológicamente o te ablande; ahí radica la fortaleza mental. Lo bueno de nuestra tarea es que cada fin de semana tienes una revancha.

El fútbol sala ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, volviéndose un deporte mucho más rápido y vertiginoso. ¿En qué ha cambiado el arbitraje?

Ha cambiado al mismo ritmo que el juego. Si el fútbol sala se ha vuelto más diligente, dinámico y fascinante, los árbitros tenemos que estar a la altura. Las pruebas físicas que yo hacía en el 95 no tienen nada que ver con las de ahora, que son muchísimo más específicas. Hoy en día, la capacidad física es crucial. El arbitraje de antes era un poco más pasivo; el de ahora es puro dinamismo y te exige estar siempre encima de la jugada. Para seguir el balón a la velocidad actual en categorías de élite, necesitas una preparación tremenda. Es imposible ver a un árbitro de alto nivel pasado de peso. Además, ahora contamos con herramientas que antes no existían: soportes gráficos y plataformas de vídeo. En mi faceta de formador tengo carpetas y carpetas llenas de jugadas y situaciones tácticas de fútbol sala que utilizo en los cursos de reciclaje y seminarios para complementar el trabajo de los árbitros. El arbitraje ha evolucionado muchísimo y avanzamos de la mano con las exigencias del deporte moderno.

¿Cómo vas a gestionar esa transición al cambiar la pista por los despachos?

No tengo ni idea. Lo que sí tengo cristalino es que voy a seguir estrechamente vinculado al fútbol sala. Las facetas serán distintas, pero si esta bendita casa (la FFRM) me lo permite, seguiré llevando con toda la ilusión del mundo la formación arbitral, la coordinación y la presidencia de los árbitros de la Región de Murcia. Sobre todo, intentaré transmitirles lo más importante: voluntad, ilusión y ganas de disfrutar. Sin esos componentes, la "esperanza de vida" de un árbitro es muy corta. Lo peor que nos puede pasar es que un colegiado bien formado nos diga adiós a las primeras de cambio.

Es obligatorio preguntarte por la final del Mundial de Uzbekistán 2024 entre Brasil y Argentina en la que fuiste el árbitro principal. Me imagino que es el partido más especial de tu vida. Cuéntanos cómo fue el momento en el que te lo comunicaron y cómo viviste ese día hasta que pitaste el inicio.

Me lo estás preguntando y te prometo que se me está erizando el vello ahora mismo de recordarlo. Llegar a ese punto en un Mundial es una auténtica locura. En ese torneo venía de pitar dos partidos de la fase de grupos, además de hacer funciones de asistente y cronometrador, porque los árbitros allí hacemos de todo. Después pitamos un partido de cuartos de final y de ahí saltamos directos a la final. Para llegar ahí se van produciendo cortes. Al acabar la fase de grupos, muchos árbitros regresan a sus casas. En ese momento vamos todos a cuchillo para pasar la criba. ¿Cómo te mantienes vivo en una gran competición como una Eurocopa o un Mundial? Minimizando al máximo los fallos; un solo error grave te condena y te manda a casa. Llegar a eliminatorias ya es un éxito. Además, tuve la suerte de arbitrar con Cordero Gallardo, del colegio gaditano, con quien he compartido mi vida internacional. Ambos tenemos 48 años, seguimos activos y hemos formado una dupla que ha sido nombrada la mejor pareja del mundo en varias ocasiones. Estar en la pista con él es una garantía absoluta. A partir de cuartos influyen muchos factores: primero, que tu partido salga impecable; segundo, que en la final no haya selecciones de tu misma confederación (UEFA) por motivos de incompatibilidad geográfica. Dos días antes de la final, en el salón de reuniones técnicas en Taskent, nos comunicaron las designaciones. Cuando dijeron que el árbitro principal del partido iba a ser Alejandro Martínez Flores, no te lo puedes ni imaginar. No sé ni describirlo con palabras, pero me eché a llorar; fue inevitable. Sobre todo cuando levanté la cabeza y vi que toda la sala, todos mis compañeros del mundo y los jefes de la organización me estaban aplaudiendo en pie. Vinieron uno a uno a abrazarme y a felicitarme por mi trayectoria. Yo tenía ya 46 años, así que aquello fue el espaldarazo definitivo a mi carrera, la guinda del pastel... o mejor dicho, el pastel entero. Y del día del partido, pues tengo grabado en vídeo todo el trayecto en el móvil desde que salí del hotel hasta que llegué al pabellón. El día de la final te cuesta muchísimo dormir, tienes el móvil echando humo y, aunque intentas desconectar para descansar, apenas puedes pegar ojo. Intentas mantener tus rutinas intactas porque, con la experiencia, sabes que lo que funciona no se toca. Al llegar al pabellón, apagué el teléfono para focalizarme. Calentar en un escenario como el de Taskent, con 18.000 espectadores llenando las gradas y con la rivalidad histórica que tienen Brasil y Argentina, fue algo imponente. Intentas ser el mismo de siempre, pero sabes que es una situación única y quieres guardar cada recuerdo en tu memoria: la salida a pista, la música, los himnos, el pasamanos... Pero, amigo mío, en cuanto sonó el silbato y empezó el partido, te aseguro que mi mente lo transformó en un partido de fútbol sala sin público, a puerta cerrada. Me focalicé exclusivamente en el 40x20 porque no quería cometer ni un puñetero fallo. Al acabar, entrar a un vestuario lleno de gente recibiéndonos y felicitándonos fue algo tan emotivo, magnífico y grande que jamás lo olvidaré en la vida. Fue un auténtico disparate maravilloso.

¿Veremos en el futuro a otro Martínez Flores en la Región de Murcia?

Por supuesto que sí, y estoy convencido de que será muchísimo mejor que yo. Hay madera más que suficiente en los árbitros jóvenes de la Región de Murcia. Somos 150 en el comité. Además, el trabajo que se hace ahora con ellos cuenta con herramientas metodológicas y de soporte técnico muy potentes para que sigan creciendo. El futuro está asegurado.