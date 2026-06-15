Agustín Ramos: "Cómo pretende Felipe Moreno convencer a los acreedores si nos ha intentado estafar con una quita del 95%"

La decisión del consejo de administración del Real Murcia de solicitar un concurso voluntario de acreedores para evitar un proceso necesario que aparte a Felipe Moreno de la administración del club ha vuelto a llenar de incertidumbre el futuro de la entidad murcianista. Y el primero en querer levantar la voz para poner el foco en una «situación gravísima» ha sido Agustín Ramos. El expresidente del Real Murcia atendía este fin de semana en exclusiva a este diario para decir «basta ya» a una gestión que «está dejando al Real Murcia a la altura del betún».

Nadie mejor que Agustín Ramos sabe lo que es lidiar con un toro como el Real Murcia, con una deuda histórica imposible de saldar, por eso sigue reconociendo el esfuerzo de Felipe Moreno cuando llegó y puso diez millones sobre la mesa, pero tiene claro que si ahora la situación es más grave que cuando el cordobés asumió el cargo, con el club al borde de un nuevo concurso de acreedores, es porque «puso esos diez millones y no ha puesto más». «Lleva meses intentando salir adelante con lo que recauda, sin poner ni un euro, y eso es imposible cuando arrastras la deuda que arrastras. Toda su gestión ahora mismo es una mentira», explica el de Abarán.

«Lo de Felipe, Higinio y Tornel es una vergüenza, son las cloacas del Real Murcia. Se están riendo de todos» Agustín Ramos — Expresidente del Real Murcia

La gota que ha colmado el vaso es la petición del propio Real Murcia de ir a un concurso de acreedores. «He estado mucho tiempo callado, pero es hora de decir basta. Es que esto es muy grave», insiste, avisando de que «por desgracia he tenido que estar en algún concurso y las estadísticas son claras, más del 90% de las empresas no logra el convenio y va a liquidación». «Me puedes explicar cómo va a llegar el Real Murcia a un acuerdo con los acreedores, si nos tiene a todos cabreadísimos; cómo pretende convencernos si nos ha intentado estafar en el Plan de Reestructuración con quitas del 95%».

Felipe Moreno y Agustín Ramos, en una imagen de archivo / Israel Sánchez

"En vez de negociar, fueron por las bravas"

A diferencia de en un Plan de Reestructuración, donde no era necesario obtener una mayoría de apoyos de los acreedores ordinarios, en el concurso de acreedores la ley sí obliga a obtener el sí del 50% de los afectados, de ahí que Agustín Ramos sea muy pesimista. «Que vamos a ir a un concurso es seguro, veremos si voluntario o necesario, pero tengo claro que es imposible que consigan los acuerdos necesarios. ¿Cómo vas a llamar ahora a alguien al que has querido estafar? Porque eso es lo que querían con el Plan de Reestructuración. En vez de ir por las buenas desde el inicio, intentando negociar, planteando quitas del 50 o 60%, ellos apostaron por ir por las bravas. ‘Le quitamos el 95% a todos y yo no me quito nada’, pensó Felipe Moreno. Por eso no entiendo que se sorprendan de que todo le haya salido mal hasta ahora».

No duda el de Abarán en poner en el centro de la diana a Felipe Moreno y a Higinio Pérez, pero también a gente que les apoyan como Francisco Tornel «que ahora está calladito». «Lo de este trío es una vergüenza, son las cloacas del Real Murcia. Se están riendo de todos los aficionados y están dejando al club a la altura del betún, con un lío judicial tras otro».

"¿Dónde están las peñas ahora?"

«Esta es la realidad que tenemos ahora mismo y hay que decirlo. Que parece que todos los que queremos al Real Murcia no tenemos sangre, que parece que hay miedo a hablar. ¿Dónde están las peñas, ahora? ¿Dónde están los aficionados? Que ya sabemos que este hombre llegó y puso diez millones de euros, pero en los últimos meses qué ha puesto. Que en su momento solucionó la deuda con Hacienda, pero no hay que olvidar que ahora ese dinero se le debe al propio Felipe Moreno. Que el club ahora tiene más deuda con la que entró, y encima ha agravado el peligro porque dijo que lo de Mauricio García estaba resuelto y luego no le pagó».

"Ya es hora de que de que den explicaciones muy concisas y que sean verdad, que llevan tres años mintiéndonos" Agustín Ramos — Expresidente del Real Murcia

Después de todas esas informaciones nada alentadoras para el futuro del Real Murcia, Agustín Ramos pide explicaciones. «Basta ya de que engañen a la gente. Que un día digan que somos solventes y otro que somos insolventes, que un día den una rueda de prensa diciendo que todo está controlado, que las cuentas son inmejorables, y a las dos semanas vayan al juzgado a pedir el concurso», indica, apuntado a la afición por su silencio. «Cómo es posible que se esté aceptando esta barbaridad, que nos engañen cada día y nadie diga nada. Por eso para mí el principal culpable no es Felipe Moreno, los grandes culpables somos los que estamos alrededor y no actuamos, los medios de comunicación que no cuentan la realidad».

"Que salga y dé explicaciones"

«Ya es hora de que salgan a dar explicaciones muy concisas y que sean verdad. Que llevan tres años diciéndonos que judicialmente todo va bien, y se está viendo que todo es mentira, que el club va para atrás», insiste, preguntándose si «¿van a ser capaces de dar una explicación?». «Felipe Moreno tiene que aclararnos desde ya cuál va a ser el futuro y si van a poner dinero de su bolsillo, porque sin esas aportaciones extras del máximo accionista esto no tiene solución».

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«Me gustaría saber dónde están ahora esos que decía que ‘Felipe Moreno en lo deportivo, mal; pero en lo económico, sobresaliente’. Ahora es sobresaliente ir a un concurso de acreedores y antes por tener un presupuesto en plantilla de 1,4 millones querían colgarnos. Pero claro, Felipe Moreno les pasa un poco la mano, les cuenta un rollo de diez minutos con esa cara de cordero degollado con la que engaña a todos, y se le perdona la vida. Por eso, viendo todo este tinglado, pienso que tenemos lo que nos merecemos», concluye Ramos.