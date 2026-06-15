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Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes / Israel Sánchez

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Dioni García

Dioni García

Los dos primeros partidos de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia ante el Barça, el encuentro de ascenso a Segunda RFEF del Real Murcia Imperial, el segundo duelo de la eliminatoria para subir a Primera División de fútbol sala del Zambú Pinatar, y el Gran Premio de Hungría de motociclismo son, en clave regional, los platos fuertes de la semana. Además, el Campeonato del Mundo de fútbol, conn partidos para España el lunes y el domingo, y la final de la ACB de baloncesto entre Valencia Basket y Barça.

Lunes, 15 de junio

FÚTBOL: Mundial

Costa de Marfil-Ecuador (DAZN) 01:00

Suecia-Túnez (DAZN) 04:00

España-Cabo Verde (La 1/DAZN) 18:00

Bélgica-Egipto (DAZN) 21:00

Martes, 16 de junio

FÚTBOL SALA: final (1º partido)

Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes / Israel Sánchez

FÚTBOL: Mundial

Arabia Saudí-Uruguay (DAZN) 00:00

Irán-Nueva Zelanda (DAZN) 03:00

Francia-Senegal (La 1/DAZN) 21:00

Miércoles, 17 de junio

FÚTBOL: Mundial

Irak-Noruega (DAZN) 00:00

Argentina-Argelia (DAZN) 03:00

Austria-Jordania (DAZN) 06:00

Portugal-RD Congo (DAZN) 19:00

Inglaterra-Croacia (La 1/DAZN) 22:00

Jueves, 18 de junio

FÚTBOL SALA: final (2º partido)

Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00

FÚTBOL: Mundial

Ghana-Panamá (DAZN) 01:00

Uzbekistán-Colombia (DAZN) 04:00

Chequia-Sudáfrica (DAZN) 18:00

Suiza-Bosnia (La 1/DAZN) 21:00

BALONCESTO: Final ACB (1º partido)

Valencia-Barça (DAZN) 20:00

Jean Montero, en un partit del València Basket.

Jean Montero, en un partit del València Basket. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Viernes, 19 de junio

FÚTBOL: Mundial

Canadá-Catar (DAZN) 00:00

México-Corea (DAZN) 03:00

EE.UU.-Australia (La 1/DAZN) 21:00h

Sábado, 20 de junio

FÚTBOL: Mundial

Escocia-Marruecos (DAZN) 00:00

Brasil-Haití (DAZN) 02:30

Turquía-Paraguay (DAZN) 05:00

Países Bajos-Suecia (La 1/DAZN) 19:00

Alemania-Costa de Marfil (DAZN) 22:00

Final por el ascenso a Segunda RFEF

CD Pamplona-RM Imperial 18:00

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia Imperial frente al CD Pamplona

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia Imperial frente al CD Pamplona / Israel Sánchez

MOTOCICLISMO: GP Chequia

Carrera Sprint (DAZN) 15:00

FÚTBOL SALA: final ascenso a Primera

Zambú Pinatar-Zaragoza (RFEF.es) 18:30

BALONCESTO: Final ACB (2º partido)

Valencia-Barça (DAZN) 20:00

Domingo, 21 de junio

FÚTBOL: Mundial

Ecuador-Curazao (DAZN) 02:00

Túnez-Japón (DAZN) 06:00

España-Arabia Saudí (La 1/DAZN) 18:00

Bélgica-Irán (DAZN) 21:00

Pedro Acosta (KTM) muestra, en el podio de Balatón Park, el trofeo como segundo del GP.

Pedro Acosta (KTM) muestra, en el podio de Balatón Park, el trofeo como segundo del GP. / RED BULL KTM FACTORY

MOTOCICLISMO: GP Chequia

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

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Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

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