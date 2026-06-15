Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Los dos primeros partidos de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia ante el Barça, el encuentro de ascenso a Segunda RFEF del Real Murcia Imperial, el segundo duelo de la eliminatoria para subir a Primera División de fútbol sala del Zambú Pinatar, y el Gran Premio de Hungría de motociclismo son, en clave regional, los platos fuertes de la semana. Además, el Campeonato del Mundo de fútbol, conn partidos para España el lunes y el domingo, y la final de la ACB de baloncesto entre Valencia Basket y Barça.
Lunes, 15 de junio
FÚTBOL: Mundial
Costa de Marfil-Ecuador (DAZN) 01:00
Suecia-Túnez (DAZN) 04:00
España-Cabo Verde (La 1/DAZN) 18:00
Bélgica-Egipto (DAZN) 21:00
Martes, 16 de junio
FÚTBOL SALA: final (1º partido)
Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00
FÚTBOL: Mundial
Arabia Saudí-Uruguay (DAZN) 00:00
Irán-Nueva Zelanda (DAZN) 03:00
Francia-Senegal (La 1/DAZN) 21:00
Miércoles, 17 de junio
FÚTBOL: Mundial
Irak-Noruega (DAZN) 00:00
Argentina-Argelia (DAZN) 03:00
Austria-Jordania (DAZN) 06:00
Portugal-RD Congo (DAZN) 19:00
Inglaterra-Croacia (La 1/DAZN) 22:00
Jueves, 18 de junio
FÚTBOL SALA: final (2º partido)
Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00
FÚTBOL: Mundial
Ghana-Panamá (DAZN) 01:00
Uzbekistán-Colombia (DAZN) 04:00
Chequia-Sudáfrica (DAZN) 18:00
Suiza-Bosnia (La 1/DAZN) 21:00
BALONCESTO: Final ACB (1º partido)
Viernes, 19 de junio
FÚTBOL: Mundial
Canadá-Catar (DAZN) 00:00
México-Corea (DAZN) 03:00
EE.UU.-Australia (La 1/DAZN) 21:00h
Sábado, 20 de junio
FÚTBOL: Mundial
Escocia-Marruecos (DAZN) 00:00
Brasil-Haití (DAZN) 02:30
Turquía-Paraguay (DAZN) 05:00
Países Bajos-Suecia (La 1/DAZN) 19:00
Alemania-Costa de Marfil (DAZN) 22:00
Final por el ascenso a Segunda RFEF
MOTOCICLISMO: GP Chequia
Carrera Sprint (DAZN) 15:00
FÚTBOL SALA: final ascenso a Primera
Zambú Pinatar-Zaragoza (RFEF.es) 18:30
BALONCESTO: Final ACB (2º partido)
Valencia-Barça (DAZN) 20:00
Domingo, 21 de junio
FÚTBOL: Mundial
Ecuador-Curazao (DAZN) 02:00
Túnez-Japón (DAZN) 06:00
España-Arabia Saudí (La 1/DAZN) 18:00
Bélgica-Irán (DAZN) 21:00
MOTOCICLISMO: GP Chequia
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
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