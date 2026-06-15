Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Los dos primeros partidos de la final de la liga que disputa ElPozo Murcia ante el Barça, el encuentro de ascenso a Segunda RFEF del Real Murcia Imperial, el segundo duelo de la eliminatoria para subir a Primera División de fútbol sala del Zambú Pinatar, y el Gran Premio de Hungría de motociclismo son, en clave regional, los platos fuertes de la semana. Además, el Campeonato del Mundo de fútbol, conn partidos para España el lunes y el domingo, y la final de la ACB de baloncesto entre Valencia Basket y Barça.

Lunes, 15 de junio

FÚTBOL: Mundial

Costa de Marfil-Ecuador (DAZN) 01:00

Suecia-Túnez (DAZN) 04:00

España-Cabo Verde (La 1/DAZN) 18:00

Bélgica-Egipto (DAZN) 21:00

Martes, 16 de junio

FÚTBOL SALA: final (1º partido)

Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00

La clasificación de ElPozo Murcia a la final de liga, en imágenes / Israel Sánchez

FÚTBOL: Mundial

Arabia Saudí-Uruguay (DAZN) 00:00

Irán-Nueva Zelanda (DAZN) 03:00

Francia-Senegal (La 1/DAZN) 21:00

Miércoles, 17 de junio

FÚTBOL: Mundial

Irak-Noruega (DAZN) 00:00

Argentina-Argelia (DAZN) 03:00

Austria-Jordania (DAZN) 06:00

Portugal-RD Congo (DAZN) 19:00

Inglaterra-Croacia (La 1/DAZN) 22:00

Jueves, 18 de junio

FÚTBOL SALA: final (2º partido)

Barça-ElPozo Murcia (Teledeporte) 21:00

FÚTBOL: Mundial

Ghana-Panamá (DAZN) 01:00

Uzbekistán-Colombia (DAZN) 04:00

Chequia-Sudáfrica (DAZN) 18:00

Suiza-Bosnia (La 1/DAZN) 21:00

BALONCESTO: Final ACB (1º partido)

Valencia-Barça (DAZN) 20:00

Jean Montero, en un partit del València Basket. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Viernes, 19 de junio

FÚTBOL: Mundial

Canadá-Catar (DAZN) 00:00

México-Corea (DAZN) 03:00

EE.UU.-Australia (La 1/DAZN) 21:00h

Sábado, 20 de junio

FÚTBOL: Mundial

Escocia-Marruecos (DAZN) 00:00

Brasil-Haití (DAZN) 02:30

Turquía-Paraguay (DAZN) 05:00

Países Bajos-Suecia (La 1/DAZN) 19:00

Alemania-Costa de Marfil (DAZN) 22:00

Final por el ascenso a Segunda RFEF

CD Pamplona-RM Imperial 18:00

Las mejores imágenes de la victoria del Real Murcia Imperial frente al CD Pamplona / Israel Sánchez

MOTOCICLISMO: GP Chequia

Carrera Sprint (DAZN) 15:00

FÚTBOL SALA: final ascenso a Primera

Zambú Pinatar-Zaragoza (RFEF.es) 18:30

BALONCESTO: Final ACB (2º partido)

Valencia-Barça (DAZN) 20:00

Domingo, 21 de junio

FÚTBOL: Mundial

Ecuador-Curazao (DAZN) 02:00

Túnez-Japón (DAZN) 06:00

España-Arabia Saudí (La 1/DAZN) 18:00

Bélgica-Irán (DAZN) 21:00

Pedro Acosta (KTM) muestra, en el podio de Balatón Park, el trofeo como segundo del GP. / RED BULL KTM FACTORY

MOTOCICLISMO: GP Chequia

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

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Carrera MotoGP (DAZN) 14:00