Yassine Afza y Marta Madrid ganan en Cieza la primera carrera del Melocotón

De éxito se podría catalogar la primera edición de la Carrera del Melocotón de Cieza, con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, con la organización de Siguiendoelplan2.0 y con la colaboración del ayuntamiento de Cieza, la cofradía de San Pedro Apóstol y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

En un circuito completamente urbano se disputó esta primera edición, que en apenas unas horas colgó el cartel de dorsales agotados, en una jornada calurosa que no fue óbice para que cientos de amantes del atletismo se dieran cita en la Plaza de España de Cieza, y donde el marchador internacional ciezano Manuel Bermúdez, que estará en el próximo Europeo, mostró su apoyo participando en la cita.

Álvaro Moreno y Paqui Ortega triunfan en los 5K

En lo deportivo, nuevo triunfo del atleta local Álvaro Moreno (16:09) en 5K, aventajando en casi un minuto a Antonio Jesús Martínez (16:57), segundo en meta, y a Santiago Guardiola (17:05). En la prueba femenina, Paqui Ortega (23:55) se alzó con la victoria, acompañándola en el podio Araceli Fernández (24:34), como segunda clasificada, y Merce Hernández (24:55), tercera.

La prueba larga, sobre una distancia de 10K, también tuvo un dominador claro, Yassine Afza (33:34), quien no dio opciones a sus rivales, aventajando a Benjamín Navarro (35:50), que fue segundo en más de dos minutos, y con Manuel Villa (36.10) completando el podio en hombres. Y en mujeres, Marta Madrid (40:03) haría la carrera muy destacada de sus rivales, siendo María Férriz (44:56) segunda a casi cinco minutos de de la vencedora, y con Isabel Pastor (45:27) completando el podio.

Noticias relacionadas

Sin duda un estreno de lujo el que ha tenido esta prueba, que nació del sueño de unos amigos, amantes del atletismo y que a buen seguro dará que hablar en las próximas ediciones, ya que "ha venido para quedarse", en palabras de los organizadores, que decidieron donar parte de los beneficios a la Hermandad de San Pedro Apóstol de Cieza.