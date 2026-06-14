El tenista murciano Pablo Martínez Gómez se corona campeón del M25 de Martos

Como otros muchos jóvenes tenistas de diferentes puntos del mundo, Pablo Martínez Gómez (Murcia, 10 de marzo de 2006) hizo las maletas hace dos años y se fue a una universidad estadounidense. El caso más reciente en España es el de Rafa Jódar, cuartofinalista en Roland Garros. Por ello, el murciano apenas se prodiga en el circuito profesional, donde compite entre mayo y agosto, cuando vuelve a Europa. Por esta circunstancia, por estar compitiendo en la liga universitaria NCAA, las oportunidades para lograr puntos ATP a lo largo del año son pocas. Pero Martínez, un buen sacador que con su 1,94 metros de estatura se mueve con agilidad por la pista, ha conquistado su primer título profesional, el M25 de Martos, donde en la final ha derrotado a un veterano portugués de 32 años, Joao Domingues, en dos sets (7-6 y 6-4).

Pablo Martínez, en un momento de la final en Martos / L.O.

Pablo Martínez, que estudia Economía y Negocios en la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville (Tennessee), comenzó el torneo jienense con ciertas dudas. Llegó al mismo con ciertas dudas después de caer en segunda ronda en un torneo de la ciudad georgiana de Kutaisi. Pero en Martos, después de un inicio titubeante, sacó a relucir su mejor tenis a partir de cuartos de final. En una pista muy rápida, la derecha de Pablo Martínez se convirtió en demoledora para sus rivales. Solo en semifinales, ante Pablo Pérez Ramos, tinerfeño de 23 años, necesitó tres sets para hacerse con el triunfo. Ya en la final, sufrió en la primera manga ante un jugador con mucha más experiencia al que derrotó en el tie break, mientras que en el segundo aprovechó la única rotura de servicio de la que dispuso para hacerse con la victoria.

Pablo Martínez, con el trofeo de Martos / L.O.

El murciano, que en este período del año entrena en el Arena de Alicante a las órdenes de Santi Ventura, Pedro Rico y el portugués Joao, confirmó con su triunfo en Martos el buen año en la NCAA. Ya el verano pasado se quedó a las puertas de conquistar dos, en Denia y Xátiva. Ahora, en Jaén, ha confirmado la progresión que está viviendo en Estados Unidos, donde alcanzó este año con su universidad la segunda ronda del torneo nacional y a nivel individual logró 13 victorias, siendo elegido Jugador de la Semana a principios de marzo 2026 tras liderar a Vanderbilt frente a Oklahoma y Texas AM.

Noticias relacionadas

El frenético verano tenístico continúa para Pablo Martínez esta semana en Portugal. Ahora disputará otros tres torneos Futures en Lourinha, donde quiere ratificar el buen momento deportivo que está viviendo.