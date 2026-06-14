La temporada de los dieciséis récords del UCAM Murcia CB

El aficionado del UCAM Murcia CB ha disfrutado mucho en la temporada ya concluida. Han sido muchos los momentos para el recuerdo aunque el equipo quedara apeado en los cuartos de final por el título de liga y también en la primera ronda de la Copa del Rey. La mala fortuna se cebó en el tramo final con el conjunto de Sito Alonso, que por la victoria del Valencia en Barcelona en un partido jugado ya fuera de las fechas de la temporada regular, pasó de ser segundo a cuarto en liga regular, y también por la lesión de David DeJulius en el segundo duelo frente al Barça que le impidió disputar el tercero y decisivo. Pero los universitarios han dejado dieciséis nuevas plusmarcas que a continuación detallamos recabadas por esta redacción con el apoyo de la cuenta en la red social X @StatsCBMurcia.

25 triunfos.

Las 25 victorias de la temporada regular superaron a las 21 de hace dos campañas. Además, solo ocho clubes en la historia de la ACB habían alcanzado esta cifra hasta el momento en una temporada que ha sido la más igualada en las cinco primeras posiciones del siglo XXI.

Cuarto puesto.

La quinta plaza de hace dos campañas era la mejor clasificación. En esta ocasión subió un peldaño, al cuarto, después de estar toda la liga en puestos de play off, algo que nunca había ocurrido, y de ocupar la segunda plaza hasta ese Barça-Valencia que se jugó ya con la temporada regular finiquitada.

Más puntos anotados.

Los 3.113 puntos en una temporada regular, a una media de 91,6, es la mejor marca de la historia del club. Nunca antes había rebasado la barrera de los tres mil puntos en ACB.

Las mejores imágenes del partido entre el UCAM y el Barcelona / Juan Carlos Caval

Mejor vuelta.

Los 14 triunfos de la segunda vuelta dejaron al UCAM Murcia como el equipo con más victorias de la ACB en ese período de la competición. Solo tres derrotas, contra Valencia, Real Madrid y Baskonia, todas fuera de casa, sufrieron los universitarios.

Mejor primera vuelta.

Por primera vez el equipo fue cabeza de serie en la Copa del Rey, y fue gracias a la mejor primera vuelta de la historia, con 11 victorias.

Victorias consecutivas.

La mayor racha de triunfos estaba en cinco y el equipo de Sito Alonso la elevó hasta las siete entre la vigésimo segunda y la vigésimo octava jornada de la temporada regular.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, realizando un mate ante el Joventut. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Triunfos a domicilio.

Los 9 triunfos fuera de casa de la 2024-2025 fueron superados en esta ocasión con 10 en 17, es decir, casi un 60% de fiabilidad lejos del Palacio.

Partido con más puntos.

En la derrota en la pista del Real Madrid, el UCAM anotó 123 puntos, su máxima anotación en ACB, superando los 120 de 1995 en un partido en casa contra el Baskonia que tuvo dos prórrogas. Además, también estableció la tercera con los 116 ante el Lleida en la última jornada.

DeJulius lanza a canasta en el Real Madrid-UCAM Murcia. | ACB PHOTO / SARA GORDON / ACB Photo

Primer tiempo más anotador.

También en la derrota frente al Madrid, estableció su mejor marca de puntos en una primera parte, con 63, quedándose a un punto del récord absoluto de la ACB, que tiene el Gipuzkoa desde 2008 con 64.

Triunfo más holgado fuera.

En el partido de la octava jornada en el Barris Nord de Lleida, que acabó 71-107, logró el UCAM su victoria por mayor diferencia de puntos en ACB fuera de casa y se quedó a un punto de igualar la más holgada, que fue frente al Fuenlabrada en la temporada 2016-2017 (99-62).

Más puntos en un primer cuarto.

Los 35 puntos que anotó en el primer cuarto del choque contra el Unicaja suponen el mejor registro en los primeros diez minutos.

Las mejores imágenes de la victoria del UCAM Murcia frente a Unicaja / Israel Sánchez

Récord de rebotes.

No fue en ACB, donde su mejor registro en un partido está en 50 capturas contra el Alicante en 2006, sino en la FIBA Europe Cup, donde logró 51 contra el Start Lublin.

Más asistencias.

Ya en la primera jornada de liga los jugadores del UCAM repartieron 30 asistencias, superando las 29 de la pasada campaña contra el Joventut en el Palacio.

El partido más taponador.

En el triunfo contra el Casademont Zaragoza a domicilio, se registró el partido con más tapones del club de la historia en ACB, con un total de 9, de los que Cate puso 4.

Récord de triples.

El partido en Lleida de la primera vuelta también dejó otro récord, en este caso de triples anotados, con 22 y un 54% de acierto. Dylan Ennis logró 8. El anterior estaba en vigor desde 2019 contra el Zaragoza en 20.

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David DeJulius, Dylan Ennis y Mike Forrest / Israel Sánchez

Valoración.

A nivel individual, David DeJulius dejó una marca para la historia con 43 puntos de valoración en la victoria ante el PAOK en el Palacio. En ACB los líderes de este apartado son Askia Booker, Mike Anderson y Clarence Kea, este último en dos ocasiones, que llegaron a los 41 puntos. DeJulius también igualó los 41 puntos que anotó Duane Washington en ACB. El récord lo sigue ostentando Randy Owens, con 73, aunque fue en un partido de Tercera División.