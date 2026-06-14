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El Real Murcia Imperial se acerca al ascenso a Segunda RFEF con un doblete de Meca

Dos goles del extremo lorquino ante el CD Pamplona le dan una mínima ventaja a los granas de cara al partido de vuelta (2-1)

Álex Meca celebrando el primer gol del partido entre el Real Murcia Imperial y el CD Pamplona

Álex Meca celebrando el primer gol del partido entre el Real Murcia Imperial y el CD Pamplona / Israel Sánchez

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

El Real Murcia Imperial ha derrotado al CD Pamplona (2-1) con un doblete del extremo lorquino Álex Meca en un partido donde el segundo y último tanto ha llegado en el tiempo de descuento. De esta forma, los murcianistas jugarán el partido de vuelta el próximo sábado con una mínima renta. En un partido disputado en Nueva Condomina, el conjunto grana ha sido superior y se ha adelantado en el marcador en la primera parte, pero los navarros han logrado la igualada. Después han tenido una primera oportunidad los locales para ponerse por delante en el marcador, pero el meta del Pamplona ha adivinado la intención de Meca y ha atajado el esférico en un penalti.

Pero la insistencia del conjunto que dirige Larrosa ha tenido premio en el tiempo de descuento, cuando de nuevo el extremo Meca ha conseguido el gol de la victoria. Los granas tendrán que hacer valer la mínima ventaja obtenida el próximo sábado en Pamplona en un campo de césped artificial para lograr el ascenso a Segunda RFEF.

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