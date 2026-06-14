Fútbol
El Real Murcia Imperial se acerca al ascenso a Segunda RFEF con un doblete de Meca
Dos goles del extremo lorquino ante el CD Pamplona le dan una mínima ventaja a los granas de cara al partido de vuelta (2-1)
El Real Murcia Imperial ha derrotado al CD Pamplona (2-1) con un doblete del extremo lorquino Álex Meca en un partido donde el segundo y último tanto ha llegado en el tiempo de descuento. De esta forma, los murcianistas jugarán el partido de vuelta el próximo sábado con una mínima renta. En un partido disputado en Nueva Condomina, el conjunto grana ha sido superior y se ha adelantado en el marcador en la primera parte, pero los navarros han logrado la igualada. Después han tenido una primera oportunidad los locales para ponerse por delante en el marcador, pero el meta del Pamplona ha adivinado la intención de Meca y ha atajado el esférico en un penalti.
Pero la insistencia del conjunto que dirige Larrosa ha tenido premio en el tiempo de descuento, cuando de nuevo el extremo Meca ha conseguido el gol de la victoria. Los granas tendrán que hacer valer la mínima ventaja obtenida el próximo sábado en Pamplona en un campo de césped artificial para lograr el ascenso a Segunda RFEF.
- En directo: ElPozo Murcia-Palma
- Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga, en la UCI de la Arrixaca
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Un 'respiro' para el tráfico en Murcia: La alcaldesa inaugura un nuevo vial en San José de la Vega
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos