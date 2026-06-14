Isa Pelegrín y Ramón Navarro triunfan en el Cross Paraíso Xtreme

Isa Pelegrín y Ramón Navarro fueron los triunfadores de una nueva edición del Cross Paraíso Xtreme. La carrera, con una perfecta organización de la Agrupación de los Discípulos de Emaús, de la Cofradía Jesús Resucitado, congregó a cerca de un millar de participantes en el Centro Deportivo Playa Paraíso.

Ramón Navarro, el tres veces ganador de la Ruta de las Fortalezas, se impuso mejoraron la marcha del año pasado al parar el crono en 23:09, por lo que además se llevó el premio Be Urban Running. La segunda posición fue para Agustín Hernández, con 25:07, y la tercera plaza fue para José María López, con 25:10.

La Carrera Popular Cross Paraiso Extreme / Gaspar Zamora

Isa Pelegrín, del Runtritón, fue la primera dama con un registro de 27:53, con Carolina García, del CA Puerto de Torrevieja, segunda con 28:24, y completando el podio Rocío Aledo, con 29:13.

Ganadores por categorías

Por categorías fueron primeros María Zamora Gallego y Daniel Benítez (sub.16), Mar Mateo y Samuel Fernández (sub-18), Paula Sánchez y Ramón Pablo Vicente (sub-23), Paula Garrote y Alfonso Cavas (senior), Virginia Yepes y Miguel Ángel Pérez (M35), Silvia García y Óscar Martinez (M40), Olga del Solar y el flamante presidente del Club Mandarache Ángel Castillejo (M45), Kleine Idalit y Ricardo Caparrós (M50), Teresa López y Diego Tovar (M55), Encarni Ortiz García-Vaso y Eduardo Escolar (M60), Marie Richard y Jeggo Paul (M65), siendo segundo Alberto Rodríguez Lago, que vivió un emotivo momento cuando todos los presentes le felicitaron por su cumpleaños, y Daniel Sánchez (M70).

La Carrera Popular Cross Paraiso Extreme / Gaspar Zamora

Pruebas para menores

Antes de la prueba absoluta se celebraron carreras mini sobre diferentes distancias, primero chupetines, no competitiva, y a continuación S8, con Julieta Pineda y Marcos Cánovas como ganadores; Rocío Piornos y Gonzalo Lozano, en sub-10; Carlota Alcaraz y Paco Morales, en sub-12; e Irene Ingelmo y Nicolás Aniorte, en sub-14.

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Los concejales José Martínez y Álvaro Valdés, la Hermana Mayor de la Cofradía del Resucitado, Marien García, el presidente de la Agrupación de los Discípulos de Emaús, Julio González, el tesorero, Francisco González, y el Presidente de la Junta Vecinal, David Caro, fueron los encargados de dar las diferentes salidas así como de entregar los trofeos.