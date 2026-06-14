El Real Murcia Imperial, ante un duro escollo en la final del play off

El Real Murcia Imperial se encuentra a las puertas de su particular tierra prometida. Casi dos décadas después de aquel lejano y recordado ascenso a la extinta Segunda División B en la campaña 2007-08 ante el Tudelano, el Imperial tiene la oportunidad de lograr un nuevo hito, esta vez ante el CD Pamplona en la ronda final de ascenso a la Segunda RFEF. A las 11:00, en Nueva Condomina y con entrada gratuita para los abonados murcianistas de esta campaña y los que se abonen para la próxima, arrancará la ida de la final. El objetivo del conjunto grana es encarrilar una final aprovechando que el primer duelo es en su feudo.

La entidad grana es plenamente consciente de lo que hay en juego y, para evitar fantasmas como el de hace dos temporadas ante el CD Coria, ha hecho un llamamiento en masa a la afición. Además de la citada oferta a los abonados, para el resto de los seguidores, el precio único de las entradas será de 10 euros, buscando que el feudo murcianista sea una caldera que empuje al filial hacia el fútbol estatal.

El camino del Imperial hasta este último peldaño ha exigido madurez y oficio. Tras amarrar la segunda posición en la liga regular, el filial murcianista solventó con idéntico guion sus dos eliminatorias previas: empatar fuera y rematar en casa. Primero ante el Mazarrón (1-1 en la ida y 2-0 en la vuelta) y, la semana pasada, ante el Olímpico de Totana, firmando un 1-1 en tierras totaneras y sellando el pase con un trabajado 2-1 en la vuelta. El gran protagonista de esta temporada está siendo Meca, cuyo doblete en el último choque elevó su cuenta personal hasta los 23 tantos este curso, erigiéndose en el principal argumento ofensivo grana. Además, tanto Héctor Pérez como Jorge Sánchez le han dado solvencia a la zona defensiva.

Enfrente estará un CD Pamplona inédito para los de Nueva Condomina, ya que ambos conjuntos jamás se han cruzado en partido oficial. El cuadro verde llega tras firmar un año histórico en el grupo navarro, donde terminaron segundos con 74 puntos, rozando el ascenso directo que se llevó la Peña Sport. En sus play off, despacharon al AD San Juan (0-1 y 1-1) y pasaron por encima del Izarra tras un empate en la ida (1-1) y una contundente goleada por 5-1 en su feudo. Un balance idéntico de dos victorias y dos empates en esta fase de promoción que demuestra la paridad de fuerzas.

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Si algo asusta del cuadro dirigido por Miki Sierra, que esta semana ha sido anunciado como nuevo técnico del Osasuna Promesas para el próximo curso, son sus registros numéricos. El Pamplona encadena la escalofriante cifra de 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota; no muerden el polvo desde el lejano 17 de enero ante el Valle de Egüés. Desde entonces, acumulan 15 victorias y 5 empates. Además, se coronaron como el mejor visitante de su grupo, sumando 9 triunfos, 5 igualadas y apenas 3 derrotas lejos de su estadio, con 25 goles a favor y solo 13 en contra. Argumentos sólidos para un bloque que sabe defender con uñas y dientes los resultados. n