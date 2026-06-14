Los Garres y El Algar se juegan el billete a Tercera Federación

La hora de la verdad ha llegado en la Preferente Autonómica. Esta tarde, a las 18:45 horas, en el Municipal de Las Tejeras se decide un ascenso. El feudo verdiblanco será una olla a presión. Los Garres y el CD Algar se citan en el partido de vuelta de los play off de ascenso con un botín dorado en juego: una plaza en el Grupo XIII de la Tercera Federación para la temporada 2026-2027. Noventa minutos —o quién sabe si algo más— para decidir qué proyecto corona una temporada de ensueño.

El choque de ida en el Sánchez-Luengo dejó las espadas en todo lo alto. Cuando el empate a cero parecía inamovible, la fe del conjunto algareño encontró su premio en el minuto 99 gracias a un zarpazo agónico de Hicham. Ese 1-0 le otorga una mínima pero valiosísima ventaja a los hombres de Manolo Palomeque, que saben que un simple empate certificaría el ascenso.

Sin embargo, en Las Tejeras las normas cambian y el favoritismo se diluye. El técnico local, Ismael Ibáñez, ha mentalizado a los suyos: la remontada no solo es posible, sino que está en sus propias manos.

En esta eliminatoria no cuenta la clasificación de la liga regular como criterio de desempate, y tampoco se aplica la norma del valor doble del gol en campo contrario. Esto significa que si Los Garres logra una victoria por la mínima diferencia —ya sea 1-0, 2-1 o cualquier resultado con un solo gol de margen—, la eliminatoria se resolverá en la prórroga. Y si la igualdad persiste tras esos 30 minutos extra, todo se decidirá desde los once metros.

Ambientazo a la vista

Se espera un lleno hasta la bandera en Las Tejeras. La afición de Los Garres responderá en masa para empujar a los suyos desde el primer silbato, mientras que se prevé un notable desplazamiento de seguidores del conjunto algareño. Será un duelo táctico, entre dos entrenadores que se conocen bien, donde los nervios y el físico dictarán sentencia. Una nueva plaza en el fútbol nacional está en juego.

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El que pierda todavía tendrá otra oportunidad de ascenso, si el Real Murcia Imperial asciende, pero nadie piensa en ello antes del inicio de este partido.