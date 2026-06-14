El FC Cartagena congela precios en su campaña de abonos

El FC Cartagena presentó su campaña de abonos para la temporada 2026-27 bajo el lema «La familia que se elige», una iniciativa con la que la entidad albinegra busca premiar la fidelidad de sus seguidores y captar nuevos aficionados tras el descenso de categoría.

La campaña establece un periodo de renovación anticipada del 16 al 30 de junio, tanto de forma presencial como online. Los abonados que renueven durante estas dos semanas podrán beneficiarse de precios reducidos respecto al resto de la campaña. A partir del 1 de julio comenzará el periodo ordinario de renovaciones.

Los precios para los abonados actuales oscilan entre los 130 euros y los 210 euros en la fase anticipada para adultos, dependiendo de la zona del estadio, mientras que las renovaciones posteriores aumentarán entre 15 y 40 euros. En categoría infantil, las tarifas parten desde los 60 euros.

Para las nuevas altas, el club fija precios desde los 200 euros en Fondo Alto y Lateral Bajo, alcanzando los 350 euros en Tribuna Central. También se mantienen modalidades especiales para jóvenes, mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad y residentes fuera de la comarca de Cartagena.

Además, el Cartagena ofrece un abono Expansión, que incluye cinco partidos adicionales, y descuentos para familias a partir de dos miembros. El periodo de cambio de butaca se desarrollará los días 3, 4 y 5 de agosto, con reserva de asiento garantizada hasta el 31 de julio. Una campaña diseñada para reforzar el vínculo entre el club y su afición en una temporada llamada a ser clave para el futuro albinegro.

La polémica de los plazos

El FC Cartagena, en su campaña, anunció que los actuales abonados podrán beneficiarse de un periodo de renovación anticipada, exclusivamente en oficinas, del 16 al 30 de junio, accediendo a precios más económicos que los establecidos durante el periodo ordinario de renovación. Posteriormente, el plazo general de renovación permanecerá abierto a partir del 1 de julio, manteniéndose la reserva de asiento hasta el 31 de julio.

Sin embargo, este detalle arroja dudas a la afición y no ha estado exento de una fuerte polémica dentro de la masa social albinegra. En el entorno del club se ha instalado la seria sospecha de que este adelanto de los plazos, sumado a la exigencia del pago presencial en oficinas, responde a una necesidad urgente de liquidez inmediata. La cuestión de que si el dinero recaudado de esos primeros carnés se destinará realmente a confeccionar una plantilla competitiva en el césped o si, por el contrario, se utilizará directamente para tapar los agujeros financieros del club y sufragar las deudas pendientes con la AFE y los futbolistas denunciantes a los que hay abonar las dos últimas nominas para evitar el descenso de categoría.

Apoyo a la Grada de Animación

Para la campaña 2026-2027 el cuadro albinegro ha realizado una apuesta por reforzar la nueva Grada de Animación, que se situará en uno de los fondos del feudo albiengro y que desde la directiva se trabaja, junto a las peñas, para que se convierta en el corazón del Cartagonova. Concretamente desde el fondo norte.

El club quiere que haya una zona donde haya un apoyo constante, pase lo que pase, al equipo y sea ese ‘jugador número 12’ tan importante en los partidos. Las peñas han recogido el guante del club, ya que era una de sus peticiones, desde que aterrizara la actual directiva a la entidad albinegra hace meses. El precio es de 95 euros. El objetivo es tener al menos 400 abonados con ubicación en ese fondo norte y ya se ha logrado, en el inicio de la campaña, prácticamente la mitad.

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Nace el Abono Empresas

Otra novedad es que el Cartagena incorpora esta temporada el Abono Empresas, una modalidad dirigida al tejido empresarial de la comarca y del conjunto de la Región de Murcia. La iniciativa permitirá a las compañías ofrecer a sus empleados la posibilidad de asistir a los partidos del conjunto albinegro en condiciones ventajosas. Para acceder a este programa será necesario formalizar una inscripción colectiva de al menos seis trabajadores, beneficiándose de unas tarifas equiparables a las contempladas en la modalidad de Abono Familiar. Con esta medida, la entidad busca estrechar lazos con el sector empresarial y ampliar su base social de cara al nuevo curso.