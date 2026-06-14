Piragüismo
El EP Mar Menor se hace con el Descenso del Río Segura
La clásica prueba del Club de Piragüismo Blanca reúne a 350 palistas de todo el país
JOSÉ BERMÚDEZ
Un año más, y van treinta y tres, el mítico Descenso Nacional del Río Segura, organizado por el Club de Piragüismo de Blanca, puso en valor el espléndido estado de forma del piragüismo regional, siendo el epicentro de una de las pruebas deportivas con más solera.
Más de 350 palistas, venidos de todos los rincones de la geografía nacional, se dieron cita en el entorno del Puente de Hierro de Cieza, punto de salida de la prueba para las categorías desde júnior en adelante, y con los cerca de 12,5 kilómetros que la separaban de la meta en Blanca, con el emblemático paso por el Jarral en Abarán que, como siempre, fue el punto de encuentro de cientos de amantes del piragüismo para ver el transcurso de la prueba y el contoneo de los palistas por el Río Segura.
En lo deportivo, esta prueba que forma parte de la Liga Autonómica de la Región de Murcia, tuvo a los siguientes vencedores: en K1 prebenjamín, Dylan Barba y Luna Aparicio; José Manuel Candel y Elena Albadalejo en benjamín; Ian Cristopher, en alevín paracanoe; Juan García, en paracanoe júnior; Martín Alonso, en C1 alevín; Andreu Giménez y Alessia Dan en infantil; Lucía Escribano, en infantil de primer año; en C1 cadete, Pablo Nicolás; en K1 cadete, Arturo Carrillo y Paula Martínez; en júnio K1, Héctor Marco y Paula Tornero; en C1, Juan Antonio Abellán; en sénior K1, Mario Masia; en K2, José Martínez y Francisco Javier Trigueros; en mixto sénior K2, José Luis Galera y Valeria Mateos; en veterano C1, Carlos Vera; en veteranos K2, Iván Hortelano y Rudi Hortelano; y Blanca Arroyo, en mujer veteranos K1.
Por clubes, la Escuela de Piragüismo Mar Menor se hizo con la victoria con 4.621 puntos, siendo la segunda plaza para el anfitrión Blanca Club de Piragüismo, con 1.875, y la tercera, para la AD Scooter Club de Algemesí, con 1.627. Completaron el top 5 la Asociación Deportiva Pinatarense y el Thader Kayak de Cieza.
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