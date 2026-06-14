Fútbol sala
ElPozo Murcia, en la final de la liga: cuándo se juegan los partidos y dónde verlos
Por decimoséptima ocasión en su historia, ElPozo Murcia va a disputar la final de la liga de Primera División. Tras derrotar en tres partidos al Jaén Paraíso Interior y el Illes Balears Palma, ahora le toca enfrentarse al Barça en una serie al mejor de cinco partidos donde los azulgranas cuentan con el factor cancha a su favor. Los dos primeros duelos se disputarán este próxima semana en el Palau Blaugrana, para después, el tercero y el cuarto, disputarse en el Palacio de los Deportes de Murcia. El quinto y último, en caso de ser necesario, se jugará en la Ciudad Condal. Estos son los partidos:
Primer partido. Barça-ElPozo Murcia. Martes, 16 de junio a las nueve de la noche.
Segundo partido. Barça-ElPozo Murcia. Jueves, 18 de junio a las nueve de la noche.
Tercer partido. ElPozo Murcia-Barça. Martes, 23 de junio a las siete y media de la tarde.
Cuarto partido (si es necesario). ElPozo Murcia-Barça. Jueves, 24 de junio a las siete y media de la tarde.
Quinto partido (si es necesario). Barça-ElPozo Murcia. Domingo 28 de junio a las doce de la mañana.
Todos los encuentros serán ofrecidos en televisión a través de Teledeporte y se podrá seguir su desarrollo en la web de La Opinión.
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