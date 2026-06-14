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ElPozo Ciudad de Murcia asciende a Segunda

El filial murciano sube a la categoría de plata del fútbol sala nacional tras remontar la eliminatoria al Exlabesa Leis Pontevedra

Los jugadores de ElPozo Ciudad de Murcia celebran el ascenso

Los jugadores de ElPozo Ciudad de Murcia celebran el ascenso / Prensa ElPozo Murcia

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Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

Necesitaba darle la vuelta el filial de ElPozo a su eliminatoria frente al Pontevedra y así lo ha hecho. Tras sufrir un 2 a 4 en la ida, el conjunto de Juan Alcaraz ha logrado el ascenso de categoría al vencer, de manera contundente a domicilio, al conjunto gallego por 1 a 4. Vuelve así ElPozo Ciudad de Murcia a Segunda seis años después de su descenso al vencer la eliminatoria de play off por 5 a 6.

En un inicio arrollador, Manuel Sánchez hizo el primero y Miguel Ángel Palacio puso el segundo en apenas cuatro minutos. La eliminatoria estaba empatada en un suspiro. En el 11 marcó Andrés Meseguer el tercero, que ponía en ventaja a los murcianos. Arturo Camiña recortó distancias con el 1 a 3 a los 29 minutos y empató de nuevo el global, pero no fue capaz el conjunto pontevedrés de crear más peligro. En el último momento, Miguel Ángel Palacio firmó su doblete y el 1 a 4 definitivo que dio el ascenso a ElPozo Ciudad de Murcia.

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