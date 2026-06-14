ElPozo Ciudad de Murcia asciende a Segunda

Necesitaba darle la vuelta el filial de ElPozo a su eliminatoria frente al Pontevedra y así lo ha hecho. Tras sufrir un 2 a 4 en la ida, el conjunto de Juan Alcaraz ha logrado el ascenso de categoría al vencer, de manera contundente a domicilio, al conjunto gallego por 1 a 4. Vuelve así ElPozo Ciudad de Murcia a Segunda seis años después de su descenso al vencer la eliminatoria de play off por 5 a 6.

En un inicio arrollador, Manuel Sánchez hizo el primero y Miguel Ángel Palacio puso el segundo en apenas cuatro minutos. La eliminatoria estaba empatada en un suspiro. En el 11 marcó Andrés Meseguer el tercero, que ponía en ventaja a los murcianos. Arturo Camiña recortó distancias con el 1 a 3 a los 29 minutos y empató de nuevo el global, pero no fue capaz el conjunto pontevedrés de crear más peligro. En el último momento, Miguel Ángel Palacio firmó su doblete y el 1 a 4 definitivo que dio el ascenso a ElPozo Ciudad de Murcia.