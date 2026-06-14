Concurso de acreedores: Felipe Moreno, a la desesperada para mantener el control del Real Murcia

Publicamos el pasado 8 de abril en este diario que el Mercantil pintaba de negro el futuro de Felipe Moreno en el Real Murcia. Con la puerta cerrada a la homologación de un Plan de Reestructuración, después de los infinitos intentos errados por Higinio Pérez, el club murcianista, con una deuda reconocida cercana a los 27 millones euros, quedaba al borde del concurso necesario solicitado por el Málaga y aceptado a trámite por el juzgado en el mes de marzo.

A lo largo de ese mes no se quiso aceptar la realidad en Nueva Condomina. Tampoco en mayo cuando el Mallorca lograba sumarse a la batalla del Málaga en otra derrota judicial de los granas. Y tampoco en junio, cuando esta redacción informaba de una deuda de casi 800.000 euros con Hacienda a pagar el 22 de junio -la previsión es que alcance los cuatro millones- y que reforzaba más a unos acreedores que insisten en la «insolvencia palmaria» de la que en julio de 2025 hablaba la Audiencia Provincial.

Pero cuando todos los datos conducían al concurso necesario -la vista está fijada para el 17 de noviembre-, el Real Murcia utilizaba a sus medios afines para vender una realidad completamente opuesta, quitando credibilidad a los movimientos de los acreedores, insistiendo en que las deudas a Hacienda no eran deudas a Hacienda y que «no se van a pagar», incluso presumiendo de facturas abonadas y de un club funcionando en el día a día para evitar que se hablara de insolvencia.

El último recurso

Pero como Higinio Pérez no tiene la misma capacidad de seducir a periodistas que de convencer a jueces, cada providencia del Juzgado de lo Mercantil debilitaba la ya débil estrategia de defensa del Real Murcia. Y en el último consejo de administración tocó sí o sí aceptar la realidad. Pero en vez de allanarse a la petición de concurso necesario impulsada por Málaga y Mallorca e intentar una salida consensuada desde ya, Felipe Moreno e Higinio Pérez decidían intentar una última bocanada para por lo menos poder mantener el control del club.

Por eso, el mismo Real Murcia que lleva enviando escritos al Mercantil para oponerse a la petición de concurso necesario, el mismo Real Murcia que hace quince días alegaba solvencia para frenar que el Mallorca también se subiera al carro de acreedores descontentos, ha dado un volantazo totalmente contrario a lo defendido hasta ahora. Porque el Real Murcia ha pedido al juzgado ir a un concurso de acreedores voluntario, según la información publicada por La 7 y Onda Regional.

Del «trabajando y cumpliendo los compromisos» a un nuevo concurso El 20 de septiembre de 2023 el Real Murcia de Felipe Moreno celebraba el fin del concurso de acreedores iniciado en 2008. «Trabajando y cumpliendo nuestros compromisos», indicaban en la nota emitida por el club. Pero lo que muchos calificaron de «hito» ha servido de bien poco. Y es que, cuando todavía no se han cumplido tres años, el Real Murcia ha vuelto al juzgado para solicitar un nuevo concurso, un movimiento a la desesperada después de muchos meses acumulando triquiñuelas judiciales que han dejado al club en este 2026 en una absoluta desprotección. Que el Real Murcia levantase el concurso en 2023 no significaba el fin de la deuda. Al contrario, la deuda seguía siendo prácticamente lo misma. Solo gracias a los acuerdos privados logrados por Daniel Moreno y Emilio García antes de la llegada de Felipe Moreno, con los que se lograron quitas importantes, el cordobés obtenía el auto de cumplimiento sin prácticamente abonar un euro en deuda privada. El objetivo era dejar atrás un concurso fracasado y que al no tener quita no había servido de alivio para presentar un Plan de Reestructuración que dejara esa deuda ordinaria prácticamente a cero. Pero Higinio Pérez quiso exprimir tanto las ventajas de la nueva ley concursal -propuso una quita de hasta el 95%- que no tardó en quemarse. No conforme con el varapalo que le dio la Audiencia Provincial al tumbar el primer intento, siguió acumulando fracasos, hasta que en el inicio de este 2026 el Real Murcia perdía el paraguas concursal, quedando expuesto a embargos y a peticiones de concurso necesario. Ahora, es el propio Murcia el que pide un concurso voluntario que por lo menos permita a Felipe Moreno mantener sus facultades administrativas.

No duden que durante los próximos días, los incondicionales de Felipe Moreno insistirán en que es una estrategia para adelantarse a los acontecimientos que pintan negros. Los mismos que negaban los problemas, vendiendo la ilusión de un nuevo Plan de Reestructuración en 2026 o exponiendo que al final todo se resolvería con un pago al Málaga, ahora ya empiezan a justificar con uñas y dientes el concurso voluntario.

Porque si es voluntario Felipe Moreno puede mantener un control bajo la mirada de los administradores concursales que nombre el juzgado -ya se ha solicitado que uno de ellos sea Ramón Madrid-, mientras que si es declarado necesario, como solicitan los acreedores, el Mercantil suspendería las facultades administrativas del cordobés, para poner al frente a una persona que asumiría cualquier movimiento económico.

¿Un movimiento tardío?

Atendiendo al callejón sin salida en el que se había adentrado el club tras fracasar hasta en tres intentos de Plan de Reestructuración, el primero de ellos puesto patas arriba por la Audiencia Provincial después de ser homologado por el Mercantil, se podría entender el cambio de criterio y la decisión de ir al concurso voluntario. El problema es que, posiblemente, el Real Murcia vuelva a llegar tarde, como ya le ha ocurrido en infinidad de ocasiones desde que Higinio Pérez se encarga de los servicios jurídicos.

Porque aunque ahora se quiera hacer ver a la afición que con este movimiento el club se adelanta a los acontecimientos, cogiendo el toro por los cuernos de una situación hasta el momento controlada por los acreedores, la realidad puede ser muy distinta si el Mercantil deja de lado los sentimentalismo que rodean a un club de fútbol como el murcianista y aplica la ley.

Porque el régimen concursal, deja claro que cuando se presenta una solicitud de concurso voluntario posteriormente a una de concurso necesario, «el procedimiento en voluntario no deja sin efecto la solicitud de concurso necesario ya admitida».

Llegados hasta aquí hay que recordar que la petición del Málaga fue aceptada el pasado 25 de marzo, y que el mismo juzgado fijó vista para el 17 de noviembre. Es decir que los malaguistas le llevan tres meses de ventaja al Real Murcia.

Con las dos peticiones sobre la mesa, será María Dolores de las Heras, titular del juzgado encargado del caso, la que tenga que estudiar ambos procedimientos y decidir cuál debe prevalecer.

No alterar el proceso

Y lo tendrá que hacer dando especial importancia a que la petición de los acreedores fue presentada y admitida mucho antes -de hecho ya había intentos previos-. Es decir, que la jueza valorará ahora lo que propone el Real Murcia, el mismo Real Murcia que hasta hace quince días había estado presentando escritos de oposición negando cualquier posibilidad de insolvencia, pero, según la ley concursal, «que la jueza valore no necesariamente tiene por qué alterar la naturaleza del proceso».

Así, según fuentes consultadas por este diario, si todo sigue su cauce normal, la posibilidad de concurso voluntario será descartada y el Real Murcia tendrá que enfrentarse al más que probable concurso necesario, donde Felipe Moreno sería suspendido de sus funciones como máximo responsable del club grana.

Noticias relacionadas

Sin versión oficial

Tendremos que esperar para saber el camino que decide coger el Mercantil, y parece que también tendremos que esperar para conocer la versión oficial del Real Murcia ante esta situación. Porque después de conocerse el nuevo intento judicial del club grana, ni Felipe Moreno ni Higinio Pérez han dicho ni mu. De hecho, las últimas horas están siendo más que complicadas en Nueva Condomina, donde el principal objetivo era que la noticia no transcendiera para ocultar el máximo tiempo posible la petición de concurso de acreedores al murcianismo.