El central Asier Pérez, tercer fichaje del Lorca Deportiva

Asier Pérez Moreno (Pamplona, 2003), es desde hoy nuevo jugador del Lorca Deportiva. El central navarro llega procedente del CD Tudelano, de Segunda Federación, con el que ha jugado las dos últimas temporadas. En la última campaña, el defensor disputó la promoción de ascenso a Primera Federación, siendo pieza fundamental de su equipo con 27 titularidades en el curso. Asier ha pasado también por otros equipos de Segunda y Primera Federación, como Mutilvera o Bilbao Athletic, respectivamente. Sólo ha disputado cuatro encuentros en la tercera categoría, con el filial rojiblanco. Se formó en las canteras del Peña Sport y Osasuna.

Pérez se une a los fichajes de Talaverón y Chus Ruiz y las renovaciones ya anunciadas de Sergi Monteverde, Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas y Naranjo. Son ya 10 jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López a mediados de julio.

Se sigue negociando con el centrocampista Dani García, quien llegó el pasado mercado de invierno, para que continúe vistiendo la elástica blanquiazul. Por su parte, el central Fromsa y el lateral zurdo de Bullas Morros también tienen una oferta de renovación.

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Casi mil abonados

Las distintas acciones que está llevando a cabo el Lorca Deportiva para llegar a más aficionados están surtiendo un efecto muy positivo. La oferta de cincuenta euros a todo aquel que renueve o retire su nuevo abono durante el mes de julio está calando hondo, hasta el punto de que la segunda semana de campaña de abonados se ha cerrado rondando el millar de aficionados. La pasada campaña fueron 1200 los aficionados que se hicieron socio del Lorca Deportiva y ya se estaría acercando el club lorquino a esas cifras ante una ilusionante nueva temporada.