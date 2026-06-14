El CD Algar sella su ascenso en Las Tejeras

Tuvo de todo el encuentro en Las Tejeras, donde el CD Algar logró una gesta histórica al certificar su ascenso a Tercera Federación tras empatar 1-1 frente a un aguerrido CD Los Garres, haciendo bueno el valioso 1-0 logrado en el partido de ida.

Desde el pitido inicial, el ambiente en el estadio presagiaba una batalla sin cuartel. El encuentro fue, ante todo, un ejercicio de resistencia. Durante la primera mitad, Los Garres dominó la posesión y merodeó el área rival con insistencia, tratando de perforar el muro algareño. Sin embargo, se toparon con un Juan Eduardo imperial bajo palos; el guardameta del Algar se mostró inexpugnable, transmitiendo una seguridad que terminó por desesperar a los locales.

Tras el descanso, el guion se mantuvo tenso. La polémica no tardó en hacer acto de presencia cuando Valverde, para los intereses locales, vio cómo un gol tras un córner era anulado por un ajustado fuera de juego que encendió los ánimos en la grada. Fue entonces cuando emergió la figura de Sedik, el alma del conjunto visitante. El atacante algareño se convirtió en un tormento constante para la zaga de Los Garres, encontrando espacios a la espalda de la defensa y lanzando a los suyos en cada contraataque.

La recompensa a la insistencia llegó en el tramo final. Tras una ocasión clarísima donde Sedik se plantó solo ante el meta Dani -quien logró desviar el cuero in extremis-, apareció Raoudi para recoger el rechace y enviar el balón al fondo de las mallas. El 0-1 desató la euforia visitante; el ascenso parecía ya en el bolsillo.

Ficha técnica Los Garres: Dani, César (Paquitas, 65), Carrillo, Jorge, Enzo, Douglas (Serna, 55), Luna, Luis, Valverde, Mario y Fernández (Iván López, 55). CD Algar: Juan Eduardo, Naranjo, Chiqui, Soto, Luis, Moghli, Hafid, Sedik, Ardid (Raoudi, 35), Carlos Gómez y Hicham. Goles: 0-1. Raoudi. 1-1. Min 90: Paquitas. Árbitro: Vega Marín. Amarillas a Jorge y Luis. Campo: Las Tejeras.

Los minutos finales fueron de infarto. Los Garres, volcados en busca de una remontada milagrosa, lograron el empate en el minuto 90 por mediación de Paquitas. Con el 1-1 en el marcador, los locales se volcaron sobre el área algareña en un último intento agónico. Hubo tiempo para un nuevo sobresalto: otro tanto anulado por fuera de juego que privó a Los Garres de completar la gesta, desatando las protestas y la frustración local.

Finalmente, el colegiado decretó el final y el sueño se hizo realidad para el Algar. El pitido selló su billete a la Tercera Federación, culminando una eliminatoria de mucho «barullo», duelos directos y un pundonor encomiable por parte de ambos.

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Por su parte, Los Garres no pierden toda esperanza. El destino del conjunto verde y blanco queda ahora pendiente de un hilo: si el Real Murcia Imperial logra el ascenso a Segunda Federación el próximo fin de semana, se produciría un efecto arrastre que abriría una puerta extra para los de Las Tejeras.