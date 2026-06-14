Carla Lera, bronce en el Mundial Universitario

La sanjaviereña Carla Lera se ha convertido en la primera murciana en conquistar una medalla en el Campeonato del Mundo Universitario de Deportes de Combate, celebrado en Brasilia.

Lera, estudiante de la UCAM, logró la medalla de bronce en la categoría de 76 kilos de lucha femenina después de una dura competición para una luchadora que estuvo más de un año y medio sin poder competir por dos importantes lesiones de rodilla.

A este éxito se suman además otros dos bronces obtenidos en la modalidad de lucha libre olímpica por Denis Kodakov y Gabriel Iglesias, adscritos a la Federación Española, completando una participación sobresaliente que confirma el crecimiento y la proyección internacional de la lucha española en el ámbito universitario.

En la modalidad de lucha grecorromana, el deportista David Díaz, de la Universidad de Murcia, firmó también una actuación de gran nivel, finalizando en una meritoria cuarta posición tras rozar las medallas en una categoría de máxima exigencia competitiva.

La expedición estuvo dirigida técnicamente por José Antonio Gómez, responsable del equipo de lucha grecorromana, cuya labor de preparación y acompañamiento ha sido clave durante toda la competición.

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Estos resultados consolidan a la lucha murciana como una de las referencias emergentes en el panorama internacional universitario, reflejando el alto nivel de sus deportistas y el trabajo continuado en la formación y desarrollo competitivo.